Αγορά Παιγνίων: Ποιοι οδηγούν την ανάπτυξη – Μεικτά έσοδα πάνω από 12,02 δισ. ευρώ

Αναλυτικά τα μεγέθη Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025.

Η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων κατέγραψε σημαντική άνοδο στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, με τον συνολικό TGR (δηλαδή ο συνολικός κύκλος εργασιών) να φτάνει τα 12,02 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,7% σε σχέση με τα 11,37 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη δυναμική που παρουσιάζουν, τόσο η διαδικτυακή αγορά, όσο και οι παραδοσιακές δομές της βιομηχανίας τυχερών παιγνίων.

Τα GGR (Gross Gaming Revenue), δηλαδή το πραγματικό έσοδο του παρόχου (η «γκανιότα»), διαμορφώθηκαν στα 2,221 δισ. ευρώ, αυξημένα από τα 2,059 δισεκατομμύρια ευρώ του 2024. Η αύξηση αυτή αποδεικνύει την ενισχυμένη εμπορική δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες πλην ιπποδρόμου.

Παρά τη συνολική αύξηση των μεγεθών, η αγορά παιγνίων εμφανίζει πλέον σαφή επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που παράγοντες του κλάδου αποδίδουν στη συσσωρευμένη υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών. Η πίεση που ασκεί το φορολογικό βάρος περιορίζει τις εμπορικές δυνατότητες των νόμιμων παρόχων, μειώνει την επενδυτική τους ικανότητα και δημιουργεί συνθήκες που ενισχύουν τη μετατόπιση παικτών προς το παράνομο περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κανένα όριο, ούτε φορολογικές επιβαρύνσεις.

Διαδικτυακές εταιρείες

Τη μεγαλύτερη συμβολή στη θετική μεταβολή του κλάδου είχε για ακόμη μια χρονιά ο διαδικτυακός τομέας, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 8,79%, ανεβάζοντας τα TGR έσοδά του από 5,030 δισ. ευρώ σε 5,497 δισ. ευρώ.

Τα online παιχνίδια παραμένουν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία, με GGR που αυξήθηκε από 746,577 εκατομμύρια ευρώ σε 849,790 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,81%.

ΟΠΑΠ

Αντίστοιχα θετική ήταν και η εικόνα του ΟΠΑΠ, ο οποίος σημείωσε αύξηση 2,79%, με το TGR του να ανέρχεται σε 5,33 δισεκατομμύρια ευρώ, από 5,18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Στο GGR παρουσιάζει αύξηση από 1,043 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,091 δισεκατομμύρια ευρώ, άνοδος 4,59%.

Καζίνο

Τα επίγεια καζίνο ενισχύθηκαν κατά 3,59%, με τα TGR έσοδά τους να αυξάνονται από 921 εκατομμύρια ευρώ σε 954 εκατομμύρια ευρώ. Τα GGR αυξήθηκαν από 185,18 εκατομμύρια ευρώ σε 198,97 εκατομμύρια ευρώ, άνοδος 7,44%.

Λαχεία

Ανοδικά κινήθηκαν και τα λαχεία, με TGR 224 εκατομμύρια ευρώ έναντι 216 εκατομμυρίων ευρώ (αύξηση 3,63%). Ωστόσο, στο GGR παρατηρήθηκε μικρή μείωση από 79,041 εκατομμύρια ευρώ σε 77,159 εκατομμύρια ευρώ (πτώση –2,38%).

Ιππόδρομος

Αρνητική παρέμεινε η πορεία του ιππόδρομου:

TGR: από 20,40 εκατομμύρια ευρώ σε 18,59 εκατομμύρια ευρώ (–9,74%)

GGR: από 5,093 εκατομμύρια ευρώ σε 4,679 εκατομμύρια ευρώ (–8,13%)

Έσοδα του Δημοσίου

Η αύξηση της αγοράς αποτυπώνεται και στα έσοδα του Δημοσίου. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ανήλθαν συνολικά σε 503,22 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 459,697 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, αύξηση 9,47%.

Φόροι παικτών

Αυξητικά κινήθηκαν και οι φόροι παικτών, φτάνοντας τα 333,20 εκατομμύρια ευρώ, από 284,52 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Η αύξηση φτάνει το 17,11%, με τον διαδικτυακό τομέα να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή λόγω υψηλότερου όγκου συμμετοχών

Υπερφορολόγηση: Η αθέατη πίεση στον κλάδο των παιγνίων

Η ελληνική αγορά παιγνίων μπορεί να καταγράφει σταθερή άνοδο στα οικονομικά της μεγέθη, ωστόσο πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται μια χρόνια στρέβλωση: η υπερφορολόγηση. Για έκτη συνεχή χρονιά, τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου από τον κλάδο υπερβαίνουν κατά περισσότερο από το διπλάσιο τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας ότι η νόμιμη αγορά σηκώνει ένα δυσανάλογο βάρος.

Η συστηματική αυτή υπέρβαση έχει αρχίσει να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη των νόμιμων παρόχων, περιορίζοντας την επενδυτική τους ικανότητα και επηρεάζοντας την εμπορική δυναμική της αγοράς.

Πώς η υπερφορολόγηση επιβραδύνει την ανάπτυξη

Η διατήρηση ενός τόσο υψηλού φορολογικού αποτυπώματος έχει ορατές συνέπειες:

• Μείωση οργανικής ανάπτυξης σε αρκετές κατηγορίες παιγνίων.

• Περιορισμένη δυνατότητα επενδύσεων σε νέο περιεχόμενο, υποδομές και τεχνολογικές βελτιώσεις.

• Συρρίκνωση περιθωρίων ανταγωνισμού, καθώς οι νόμιμες εταιρείες λειτουργούν με υψηλότερο κόστος από άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η επιβάρυνση δεν επιτρέπει στους παρόχους να αναπτύξουν με τον ρυθμό που θα μπορούσαν ή να προχωρήσουν σε καινοτομίες που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον παιχνιδιού.

Η «σκιά» της παράνομης αγοράς – Πώς γιγαντώνεται

Το αυξημένο φορολογικό πλαίσιο έχει δημιουργήσει το έδαφος για την ενίσχυση της παράνομης δραστηριότητας, η οποία εκμεταλλεύεται τις διαφορές μεταξύ νόμιμης και μη νόμιμης λειτουργίας.

Η παράνομη αγορά:

• λειτουργεί χωρίς να αποδίδει φόρους,

• προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις στους παίκτες,

• δεν δεσμεύεται από κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού,

• διαθέτει σημαντικά περιθώρια κέρδους, τα οποία μετατρέπονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ενίσχυση αυτής της δραστηριότητας, η οποία διογκώνεται παράλληλα με την πίεση της υπερφορολόγησης προς τη νόμιμη αγορά.

Η ανάγκη για ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο

Ο κλάδος έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα, ζητώντας μια συνολική επανεξέταση του πλαισίου. Στόχος δεν είναι η μείωση των δημοσίων εσόδων, αλλά: η ισορροπία μεταξύ φορολογίας και βιωσιμότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ο περιορισμός της παράνομης δραστηριότητας και η διασφάλιση ενός σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις.

Η ελληνική αγορά παιγνίων παραμένει μια από τις πλέον σημαντικές πηγές εσόδων για το Δημόσιο. Ωστόσο, η υπερφορολόγηση, όπως δείχνουν τα μεγέθη των τελευταίων ετών, έχει φτάσει σε επίπεδα που πλέον επηρεάζουν άμεσα τον ρυθμό ανάπτυξης και τη σταθερότητα του οικοσυστήματος.