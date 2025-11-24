Flexopack: Στα 6,4 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.449.556,96 ευρώ και διαιρείται σε 11.943.624 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστης.

Η Flexopack ανακοίνωσε την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 10.07.2023 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2023 εξουσιοδοτήσεως.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρεται και ότι, από την 14.11.2025 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.449.556,96 ευρώ και διαιρείται σε 11.943.624 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστης.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.847.174 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 96.450 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.