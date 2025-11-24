Alibaba: Δυναμικό ξεκίνημα για την εφαρμογή που πάει να ανταγωνιστεί το ChatGPT

Το λανσάρισμα του Qwen υπογραμμίζει τα υψηλά ποσοστά υιοθέτησης που σημειώνουν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τον τελευταίο καιρό.

Περισσότερα από 10 εκατ. downloads συγκέντρωσε η εφαρμογή Qwen της Alibaba, μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την επαναδιάθεσή της, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για την προσπάθεια της εταιρείας να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά το ChatGPT.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μετοχή του κινεζικού γίγαντα του λιανεμπορίου έκανε άλμα άνω του 5% μετά την αποκάλυψη των στατιστικών σε ανάρτηση στο WeChat. Η ταχεία άνοδος αντιπροσωπεύει την απόφασή της να μετονομαστούν και να «φρεσκαριστούν» οι προϋπάρχουσες εφαρμογές της για λογισμικά iOS και Android και να συνενωθούν υπό το Qwen.

Το λανσάρισμα του Qwen υπογραμμίζει τα υψηλά ποσοστά υιοθέτησης που σημειώνουν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τον τελευταίο καιρό, ξεκινώντας με το ChatGPT της OpenAI που έφτασε με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία τα 100 εκατομμύρια χρήστες πριν από τρία χρόνια. Αν εξαιρέσουμε το Threads της Meta Platforms Inc., το οποίο επωφελήθηκε από τα τεράστια κοινωνικά δίκτυα της μητρικής του εταιρείας, το Qwen της Alibaba συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων, ιδίως στην Κίνα, όπου το ChatGPT δεν είναι διαθέσιμο.

«Το αν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εφαρμογή Qwen για να προωθήσουν τις παροχές προς τους καταναλωτές θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει τη μελλοντική αποτίμηση της εταιρείας», δήλωσε ο Kenny Ng, στρατηγικός αναλυτής της China Everbright Securities International Co. Επιπλέον, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την σύγκρισή της με την OpenAI.

Τους επόμενους μήνες, η Alibaba θα προσθέσει σταδιακά στοιχεία agentic AI για την υποστήριξη των διαδικτυακών αγορών καλύπτοντας πλατφόρμες όπως η Taobao, με στόχο το Qwen να μετατραπεί σε πλήρη AI agent. Υπό την ηγεσία του CEO Έντι Γου, η εταιρεία έχει στραφεί δυναμικά σε ένα «AI-first» μοντέλο, μία στρατηγική που αναμένεται να αξιολογηθεί εκ νέου μετά την παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της την Τρίτη.