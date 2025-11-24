Ειδήσεις | Ελλάδα

Τροχαία Αττικής: 387 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - 12 συλλήψεις

Ειδική εξόρμηση για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής από την περασμένη Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, έως σήμερα το πρωί, 24 Νοεμβρίου, σε διάφορους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν 22.800 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Στην εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

