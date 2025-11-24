ΧΑ: «Διαστημικός» τζίρος €874 εκατ. λόγω rebalancing - Έκανε το «4x4» ο Γενικός Δείκτης

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ολοκληρώθηκε με ιλιγγιώδη τζίρο, το 55% του οποίου διακινήθηκε στη Metlen. Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, ισχνές απώλειες για τον τραπεζικό.

Με ιλιγγιώδη τζίρο που ξεπέρασε τα 870 εκατ. ευρώ, λόγω rebalancing, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ξεχώρισε ο τζίρος των 482,9 εκατ. ευρώ στη μετοχή της Metlen, όπου διακινήθηκαν 11,42 εκατ. τεμάχια, ενώ σημαντικά κεφάλαια διακινήθηκαν σε όλες τις μετοχές που παραμένουν στη σύνθεση του δείκτη MSCI Greece: €67,75 εκατ. στη Eurobank, €40,49 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς, €34,91 εκατ. στον ΟΠΑΠ, €33,85 εκατ. στην ΕΤΕ, €30,38 εκατ. στην Alpha Bank, €27,22 εκατ. στη ΔΕΗ, €27,91 εκατ. στην Jumbo και €15,86 εκατ. στον ΟΤΕ.

Ρεκόρ όγκου για τις Cenergy και Viohalco, που έχουν εισαχθεί στη σύνθεση του MSCI Greece Small Cap. Στην πρώτη διακινήθηκαν 2,48 εκατ. τεμάχια αξίας 38,14 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη 1,39 εκατ. τεμάχια αξίας 14,42 εκατ. ευρώ.

Αν και απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που κατέγραφε στην έναρξη των συναλλαγών, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε πρόσημο 10 φορές από τις 13:00 και μετά, ο Γενικός Δείκτης πέτυχε το τέταρτο διαδοχικό ανοδικό του κλείσιμο, έστω και οριακά ενισχυμένος κατά 0,18% στις 2.065,42 μονάδες.

Οριακή η μεταβολή και για τον τραπεζικό δείκτη, στο -0,03% και τις 2.309,92 μονάδες.

Αφήνοντας λοιπόν πίσω της το rebalancing, η αγορά παραμένει σε απόσταση βολής από τα πρόσφατα υψηλά της, αναμένοντας καταλύτες που θα βοηθήσουν στη διαφυγή από τη ζώνη της πολύμηνης συσσώρευσης. Εκ των πραγμάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κλίμα των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, εκεί όπου η αβεβαιότητα για την επόμενη κίνηση της Fed διατηρείται αμείωτη, αλλά ταυτόχρονα -δείχνουν να- αναπτερώνονται οι ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 27/11, ενώ η Παρασκευή θα είναι ημιαργία και θα κλείσουν νωρίτερα.

Στα της Λεωφόρου Αθηνών, η Fast Finance σχολίαζε σήμερα ότι «βρισκόμαστε πλέον λίγες ημέρες πριν από το κλείσιμο βιβλίων των ξένων θεσμικών, οι οποίοι φαίνεται να προστατεύουν τη ‘χρυσοφόρα κότα’ τους για φέτος, μια αγορά με τριπλάσιες αποδόσεις από τον μέσο όρο των διεθνών αγορών». Σε ό,τι αφορά την τεχνική εικόνα, η χρηματιστηριακή σημείωνε ότι «η αγορά συσσωρεύει εδώ και σχεδόν 4 μήνες, με ένα εύρος 1.950-2.135 μονάδων που στερείται ουσιαστικής κατεύθυνσης, αλλά διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδικότητα. Οι πιθανότητες συνέχισης της τάσης παραμένουν αυξημένες».

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές έκλεισαν τη διαπραγμάτευση ενισχυμένες, έναντι 39 που υποχώρησαν και 36 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος, που στη λήξη της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών βρισκόταν στα επίπεδα των 161 εκατ. ευρώ, εκτινάχθηκε τελικά στα 874,1 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, €13,95 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, οι μετοχές των Aegean και Τιτάν σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενισχυμένες 2,96% και 2,18% αντίστοιχα, ενώ ακολούθησε η Viohalco με κέρδη 1,56% στα 10,40 ευρώ. Στα €41,96 το κλείσιμο της Coca-Cola HBC (+1,55%), ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκε και η Optima (+1,28%) στα 7,90 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησε ο τίτλος της Helleniq Energy (+0,95%), η Cenergy που ενισχύθηκε 0,92% στα 15,40 ευρώ, καθώς και οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,88%), Σαράντης (+0,49%), ΟΠΑΠ (+0,47%), Aktor (+0,43%), Lamda Development (+0,42%), Motor Oil (+0,35%), Τρ. Πειραιώς (+0,29%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,25%).

Αμετάβλητη στα 3,40 ευρώ ολοκλήρωσε η Eurobank, όπως και η Τρ. Κύπρου στα 8,00 ευρώ.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,43% στα 6,90 ευρώ, η ΔΕΗ 1,28% στα 17,00 ευρώ, η Metlen 1,21% στα 42,28 ευρώ, και σε μικρότερο ποσοστό οι ElvalHalcor (-1,08%), Jumbo (-0,86%), Alpha Bank (-0,36%), ΔΑΑ (-0,29%) και ΕΤΕ (-0,23%).