Στη Γάζα, οι κουζίνες εξακολουθούν να έχουν έλλειψη σε βασικά τρόφιμα, παρά την εκεχειρία

Οι συνέπειες του πολέμου βασανίζουν τους κατοίκους της Γάζας, αφού ακόμα έχουν μεγάλες ελλείψεις σε είδη φαγητού.

Μπορεί πριν από περίπου ενάμιση μήνα να ανακοινώθηκε εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, ωστόσο το εμπόλεμο κλίμα εξακολουθεί να υφίσταται. Καθημερινά, δεκάδες άνθρωποι - μεταξύ αυτών και παιδιά - χάνουν τις ζωές τους εξαιτίας των αιφνίδιων επιθέσεων, την ίδια στιγμή που όσοι έχουν παραμείνει ζωντανοί παλεύουν καθημερινά να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες.

Η εκεχειρία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στον απόλυτο βαθμό, με τις συνέπειες του πολέμου να πλήττουν τους κατοίκους. Μία από αυτές; Η έλλειψη βασικών τροφίμων.

Η Αμερικανική Οργάνωση για τους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή άνοιξε μια κοινωνική κουζίνα, την Anera, στο κέντρο της Γάζας, προκειμένου να προσφέρει ένα πιάτο φαγητό στους κατοίκους της.

Κάθε ημέρα, τεράστιες ουρές σχηματίζονται έξω από τις εγκαταστάσεις - εκεί όπου βράζουν τα καζάνια - προκειμένου να γευτούν λίγη τροφή. Αυτή η μικρή κουζίνα ταΐζει σε καθημερινή βάση περίπου 20.000 ανθρώπους. Μπορεί, πλέον, τα ντουλάπια της να μην είναι άδεια, ωστόσο κάποιες βασικές ελλείψεις αποτελούν εμπόδιο στο έργο τους.

