Πιερρακάκης: «Εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τη Γερμανία και επενδύουμε σε μια ενιαία και πιο ισχυρή Ευρώπη»

Σε εξαιρετικά θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο η συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Η συζήτηση επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας - Γερμανίας και ανέδειξε την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί αποφασιστικά μπροστά.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι οι προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει, με ταχείς και συντονισμένες κινήσεις, την εμβάθυνση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης.

Κεντρικό σημείο αποτέλεσε η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία μπορεί να απελευθερώσει σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια και να επιτρέψει τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών εταιρικών σχημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίστηκε η σημασία προώθησης συγχωνεύσεων, διασυνοριακών συνεργειών και εταιρικών συμπράξεων, σύμφωνα και με τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι, με στόχο την οικοδόμηση «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν και οι προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους και να εξετάσουν το περιθώριο νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, με βάση τη σταθερή δημοσιονομική πορεία, την αναπτυξιακή δυναμική και την αξιοπιστία της χώρας. Επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πόλο προσέλκυσης κεφαλαίων, χάρη στο θετικό επενδυτικό κλίμα και τις προοπτικές σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η τεχνολογία, η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τη διαδρομή της οικονομίας προς την ανάκαμψη και τη σημερινή αναβάθμιση, τονίζοντας ότι η πρόοδος αυτή στηρίχθηκε σε μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική υπευθυνότητα και ένα νέο, εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο. Υπογράμμισε ότι «η αναγέννηση της οικονομίας στηρίζεται στις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού».

Ειδική αναφορά έγινε στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, που λειτούργησε ως καταλύτης της αλλαγής. «Η ψηφιοποίηση ήταν και παραμένει μοχλός ανάπτυξης και διαφάνειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον κ. Κλίνγκμπαϊλ να επισκεφθεί την Ελλάδα για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Πιερρακάκης: «Εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τη Γερμανία και επενδύουμε σε μια ενιαία και πιο ισχυρή Ευρώπη»

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Πιερρακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ. Αυτό είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε στην συνάντηση που είχαμε με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Συζητήσαμε για θέματα τα οποία άπτονται τόσο της διμερούς μας σχέσης, την εμβάθυνση των σχέσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, το διμερές εμπόριο, όσο και σε ό,τι αφορά ευρύτερα ευρωπαϊκά ζητήματα. Είχα αυτονοήτως την ευκαιρία να παρουσιάσω στο γερμανικό οικονομικό επιτελείο τη συνολική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008, έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, πρωτογενή πλεονάσματα. Όλη αυτή η πορεία έρχεται σε συνέχεια μιας πολύ δύσκολης δεκαετίας για την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι 10 χρόνια πριν συζητούσαμε εάν η Ελλάδα θα μείνει στη ζώνη του ευρώ . Πλέον η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Πολύ συχνά και εδώ στο Βερολίνο ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα, για το πώς η Ελλάδα κατάφερε να προοδεύσει τα τελευταία χρόνια.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε αυτή την εξίσωση έχει παίξει έναν καταλυτικό ρόλο. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν πολύ έντονα τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θα έχω σε λίγη ώρα μάλιστα την ευκαιρία να συναντήσω και τον Γερμανό Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτά τα διδάγματα. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που έχει βοηθήσει και την ελληνική παραγωγικότητα και την ελληνική οικονομική ανάπτυξη. Οπότε, όλα αυτά, συναπαρτίζουν μια ευρύτερη ελληνική οικονομική στρατηγική.

Μιλήσαμε φυσικά για τις κοινές μας απόψεις για το πώς πρέπει να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι τόσο γερμανικός όσο και ελληνικός στόχος. Η αφαίρεση εμποδίων που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που όλους μας απασχολεί για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης συνολικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στην Ελλάδα είχαμε αυτήν την τελευταία εβδομάδα μια εξέλιξη αυτού του πεδίου, την εξαγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών από την Euronext. Ο Καγκελάριος Μερτς πολύ πρόσφατα έκανε λόγο για ένα ευρωπαϊκό ενιαίο χρηματιστήριο. Αυτό είναι ένα όραμα το οποίο μοιραζόμαστε και το αποδείξαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα εντάσσοντας την χώρα μας σε μια ευρύτερη κεφαλαιαγορά, σε μια ευρύτερη, αν θέλετε, δεξαμενή ρευστότητας για να μπορέσουν να κερδίσουν από αυτό οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Μαζί, Ελλάδα και Γερμανία, εμβαθύνουμε τη διμερή μας σχέση και επενδύουμε από κοινού σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί ακόμη περισσότερο και ακόμη γρηγορότερα προς όφελος όλων μας».