«Καμπανάκι» EKT: Τα stablecoins μπορεί να αποσπάσουν πολύτιμες καταθέσεις από ευρωπαϊκές τράπεζες

Τα stablecoins θα μπορούσαν να αποσπάσουν πολύτιμες καταθέσεις λιανικής από τις τράπεζες της ευρωζώνης και οποιαδήποτε μαζική απόσυρση κεφαλαίων από ένα κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιεί σε άρθρο της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα stablecoins (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία) έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή και η αγοραία αξία τους υπερβαίνει πλέον τα 280 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα σχετικά μικρό ποσό, αλλά αξιοσημείωτο, καθώς οι εκδότες τους συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών αμερικανικών κρατικών ομολόγων, όπως σημειώνει το Reuters.

Προορίζονται ως αποθεματικό αξίας και για τη διενέργεια διασυνοριακών πληρωμών, αλλά η πραγματική χρήση τους είναι η αγορά κρυπτονομισμάτων, υποστήριξε η ΕΚΤ σε έκθεση αναφορικά με την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review), προσθέτοντας ότι περίπου το 80% όλων των συναλλαγών που εκτελούνται επί του παρόντος σε παγκόσμιο επίπεδο σε κεντρικές πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων αφορούν stablecoins.

«Η σημαντική αύξηση τωνstablecoins θα μπορούσε να προκαλέσει εκροές καταθέσεων λιανικής, μειώνοντας μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες και αφήνοντάς τις με πιο ασταθή χρηματοδότηση συνολικά», ανέφερε η ΕΚΤ.

Ωστόσο, ο κύριος κίνδυνος προέρχεται από μια πιθανή μαζική φυγή επενδυτών, καθώς τα δύο μεγαλύτερα stablecoins συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων κατόχων αμερικανικών κρατικών ομολόγων και διαθέτουν αποθέματα περιουσιακών στοιχείων που είναι συγκρίσιμα με τα 20 μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, σύμφωνα με το Reuters.

«Μια άντληση κεφαλαίων από αυτά τα stablecoins θα μπορούσε να προκαλέσει μια μαζική πώληση των αποθεματικών τους περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των αγορών του αμερικανικού δημοσίου», πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Τέτοιες μαζικές αποσύρσεις θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την Ευρωζώνη, εάν ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας φορέας τρίτης χώρας εκδώσουν από κοινού ένα ανταλλάξιμο stablecoin, καθώς οι κανονισμοί της ΕΕ είναι αυστηρότεροι και οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να το επιλέξουν για εξαγορά.

«Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τους εκδότες της ΕΕ με ανεπαρκή αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία υπό την εποπτεία των αρχών της ΕΕ για να ικανοποιήσουν τα συνδυασμένα αιτήματα εξαγοράς που υποβάλλονται από κατόχους token από την ΕΕ και εκτός ΕΕ, ενισχύοντας τους κινδύνους μαζικής άντλησης κεφαλαίων στην ΕΕ», πρόσθεσε η ΕΚΤ.