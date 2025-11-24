ΕΧΑΕ: Αύξηση καθαρών κερδών 103% στο 9μηνο - Στο +40% τα κέρδη του Γενικού Δείκτη

Μεγάλη άνοδο στα καθαρά κέρδη και στον τζίρο σημείωσε στο εννεάμηνο ο όμιλος ΕΧΑΕ.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 103,0% και διαμορφώθηκαν στα €26,8 εκατ. έναντι €13,2 εκατ. το εννεάμηνο 2024.

Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €64,7 εκατ., έναντι €39,8 εκατ. του εννεαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 62,6%. Ποσοστό 73,4% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,1% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 10,5% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμ- βάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε €36,0 εκατ. έναντι €18,4 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν στα €32,7 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το εννεάμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 113,7%.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €26,2 εκατ. έναντι €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 27,0% (€14,6 εκατ. το εννεάμηνο 2025 έναντι €11,5 εκατ. το εννεάμηνο 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 41,5% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,464 έναντι €0,229 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εικόνα της αγοράς στο εννεάμηνο

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο 2025 αυξημένος κατά 40,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου

Ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το εννεάμηνο 2025 κατά 18,3% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €1,4 δισ., εκ των οποίων €750 εκατ. από εκδόσεις ομολόγων, €465 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €210,9 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 62,1% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 (€130,1 εκατ.).

Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 25,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Μέση Κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου 2024 (€123,8 δισ. έναντι €98,5 δισ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 69,3% το εννεάμηνο 2025 έναντι 67,0% το εννεάμηνο 2024.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 33,0% στα 51,2 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το εννεάμηνο 2025, από 38,5 χιλ. συμβόλαια το εννεάμηνο 2024.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, ο CEO Γιάννης Κοντόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου μας στο εννεάμηνο του 2025, καθώς και η μεγάλη αύξηση που καταγράφεται σε μια σειρά δεικτών της αγοράς, επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σημαντικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να κερδίζει σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Η ένταξή μας στον Όμιλο Euronext αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη του Ομίλου, που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε

τις στρατηγικές μας φιλοδοξίες, να ενισχύσουμε το βάθος και την προβολή της αγοράς μας και να διευρύνουμε περαιτέρω τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Μαζί, δημιουργούμε μια ισχυρότερη, πιο συνδεδεμένη και πιο ανταγωνιστική αγορά για το μέλλον».