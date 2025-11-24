AlfaOmega: Νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics

Η AlfaOmega εγκαινίασε τη νέα, υπερσύγχρονη αποθήκη της στον Ασπρόπυργο, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή της πορεία.

Η AlfaOmega εγκαινίασε τη νέα, υπερσύγχρονη αποθήκη της στον Ασπρόπυργο, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή της πορεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη νέα αποθήκη, η εταιρεία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο όραμα «Inspiring Confidence», συνεχίζοντας να επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και τον άνθρωπο, προς όφελος των συνεργατών, της φαρμακευτικής αγοράς και της δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AlfaOmega, Ευριπίδης Αδάμου, δήλωσε: «Η νέα μας αποθήκη είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στρατηγικού οράματος και αφοσίωσης όλων των εργαζομένων. Για εμάς στην AlfaOmega, η επιτυχία συνοψίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: προσπάθεια για το καλύτερο και επένδυση στην τεχνολογία, πάντα με αδιαπραγμάτευτη εμπιστοσύνη στις σχέσεις μας με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Οι άνθρωποί μας είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας».

Η νέα εγκατάσταση, η μεγαλύτερη μονάδα Pharmalogistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 27.000 τ.μ., ενώ η χωρητικότητα αποθήκευσης σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 71.000 παλετοθέσεις σταθερής θερμοκρασίας. Οι ψυκτικοί χώροι αυξήθηκαν από 1.000 σε 2.500 θέσεις, ενώ οι χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας (15-25°C) επεκτάθηκαν από 27.000 σε 52.900 τ.μ. Η εταιρεία απασχολεί 220 εξειδικευμένους εργαζόμενους και συνεργάζεται με πάνω από 50 φαρμακευτικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διακίνησης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, συνεχάρη την εταιρεία για την επένδυση, σημειώνοντας: «Η AlfaOmega έχει καταξιωθεί ως σοβαρός και αξιόπιστος παίκτης στον χώρο του Pharmalogistics. Τέτοιες επενδύσεις ενισχύουν ουσιαστικά τη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα και προσαρμόζουν τη λειτουργία της στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επόμενων ετών».