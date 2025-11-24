Γουόλερ (Fed): Μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο - «Λίγο πιο περίπλοκος» ο Ιανουάριος λόγω των πολλών μάκρο

Υπέρ της μείωσης επιτοκίων στη συνεδρίαση Δεκεμβρίου τάσσεται με σημερινές δηλώσεις του ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, αν και η κεντρική τράπεζα πιθανότατα μπορεί να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο όταν και θα λάβει μια πληθώρα οικονομικών δεδομένων, όπως ανέφερε ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τζερόμ Πάουελ.

«Η ανησυχία μου αφορά κυρίως την αγορά εργασίας, όσον αφορά τη διπλή μας εντολή. Επομένως, υποστηρίζω μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση», δήλωσε ο Γουόλερ τη Δευτέρα στο Fox Business Network. «Μπορεί να δείτε μια πιο από "συνάντηση σε συνάντηση" προσέγγιση μόλις φτάσουμε στον Ιανουάριο», τόνισε.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση πολιτικής της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου είναι περίπου 70%, σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι σχετικά με το εάν μια άλλη μείωση θα είναι κατάλληλη μετά τις περικοπές τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Ο Γουόλερ δήλωσε ότι τα τελευταία στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει αδύναμη, αν και πρόσθεσε ότι μια πληθώρα καθυστερημένων οικονομικών εκθέσεων που θα δημοσιευτούν μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα μπορούσε να κάνει την απόφαση του Ιανουαρίου «λίγο πιο περίπλοκη».

Τα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πρόκειται να δημοσιευτούν στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ τα στοιχεία του Νοεμβρίου για τις τιμές καταναλωτή αναμένονται στις 18 Δεκεμβρίου.

«Εάν ξαφνικά σημειωθεί ανάκαμψη του πληθωρισμού ή των θέσεων εργασίας, ή αν η οικονομία απογειώνεται, τότε μπορεί να προκληθεί ανησυχία», είπε. «Εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι η αγορά εργασίας θα ανακάμψει τις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες», πρόσθεσε.

Ο Γουόλερ είναι ανάμεσα στους υποψήφιους που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed τον επόμενο χρόνο. Όπως δήλωσε, είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της διαδικασίας των συνεντεύξεων, πριν από περίπου 10 ημέρες.

«Αυτός και εγώ φαίνεται να τα πηγαίνουμε πολύ καλά, μιλώντας για οικονομικά, την οικονομία, τις χρηματοπιστωτικές αγορές», είπε ο Γουόλερ. «Δεν ήταν ποτέ πολιτικές συζητήσεις. Ήταν ειλικρινείς συζητήσεις για τα οικονομικά, και αυτή ήταν απλώς μια εξαιρετική στιγμή για μένα να καθίσω και να μιλήσω μαζί του» επισήμανε.