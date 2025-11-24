Προσωπικός Αριθμός: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτόματης απόδοσης - 9,3 εκατ. πολίτες τον διαθέτουν πλέον

Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529.

Ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε όλους τους πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει έως τη λήξη της προθεσμίας επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του, στις 5 Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ενημερώνονται σταδιακά μέσω email, μέσω της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr, καθώς και με σχετική ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet». Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο αριθμός δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα.

Οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet» για άμεση πρόσβαση.

Η αυτοματοποιημένη απόδοση συνεχίζεται καθημερινά για όλους τους πολίτες, ενήλικες και ανήλικους, μόλις αποκτούν ΑΦΜ. Οι πολίτες, στους οποίους έχει αποδοθεί ΠΑ, μπαίνουν στην εφαρμογή myInfo για να ελέγξουν τα στοιχεία τους. Αν εντοπίσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία που υπάρχουν στα δημόσια μητρώα, θα πρέπει να τα διορθώσουν, καταχωρίζοντας τις σωστές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία.

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί ΠΑ, θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Επίσης, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον ΠΑ.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα. Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

