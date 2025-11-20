Επιχειρήσεις | Διεθνή

Siemens Energy: Σχεδιάζει τη μεγαλύτερη επαναγορά μετοχών στην ιστορία της - Ύψους 6 δισ. ευρώ

To μεγαλύτερο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών στην πενταετή της ιστορία ως εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε η Siemens Energy AG.

Εν μέσω αισιοδοξίας για τις αυξανόμενες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, ο γερμανικός κολοσσός σχεδιάζει να αγοράσει ίδιες μετοχές έως και 6 δισ. ευρώ (6,9 δισ. δολάρια) μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2028, που διαρκεί έως τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη, ενόψει συνάντησης επενδυτών.

H Siemens Energy επωφελήθηκε από την «άνθηση» της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξασφαλίζοντας περισσότερες παραγγελίες για μετασχηματιστές και τους διακόπτες κυκλώματος που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων, όπως τονίζει το Bloomberg.

Καθώς η αυξανόμενη παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας έχει αυξήσει τη ζήτηση για τους αεριοστροβίλους της, η εταιρεία αύξησε την περασμένη εβδομάδα τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους λόγω των θετικών προοπτικών.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Siemens Energy έφτασε να ενισχύεται έως και 8,4% στη Φρανκφούρτη - αυτή την ώρα βρίσκεται στο +4%- ενώ φέτος έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της.

Ωστόσο όπως επισημαίνει το Bloomberg, δεν πηγαίνουν όλα καλά για την Siemens Energy, αφού η εταιρεία συνεχίζει να προσπαθεί για την αναδιάρθρωση της μονάδας ανεμογεννητριών Gamesa, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας. Η Siemens Energy αναμένει ότι η Gamesa θα κάνει "break even" το 2026, αν και το τμήμα ανέφερε μια ακόμη λειτουργική ζημία στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς τα συμβόλαια χαμηλού περιθωρίου κέρδους επηρέασαν τις χερσαίες δραστηριότητες.

