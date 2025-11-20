Ευρωαγορές: Δυναμικές κινήσεις μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia

Μεγάλη ανακούφιση πρόσφεραν στους επενδυτές τα χθεσινά ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia, καθησυχάζοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, τις ανησυχίες τους για την βιωσιμότητα του ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης και την εκτόξευση των μετοχών τεχνολογίας, δίνοντάς τους την άνεση μετά από μέρες επιφυλακτικότητας να αυξήσουν το ρίσκο στις κινήσεις τους στα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 1,03% στις 567,48 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 1,26% στις 5.612 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 1% στις 23.441 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 1,10% στις 8.041 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,78% στις 9.578 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 1,18% στις 43.159 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 ενισχύεται 0,65% στις 16.027 μονάδες.

Χθες, η αγαπημένη εταιρεία του AI και των αγορών, ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού άγγιξαν τα 57,01 δισ. δολάρια, έναντι 46,7 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 62%, την ίδια που οι αναλυτές προέβλεπαν 54,92 δισ. δολάρια. Την ίδια περίοδο πέρσι, η εταιρεία είχε αγγίξει μόλις τα 35,08 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,30 δολάρια, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,25 δολάρια ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα άγγιξαν τα 1,30 δολάρια ανά μετοχή, ή 31,91 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 65% από τα 19,31 δισ. δολάρια, ή 78 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 73,4%, έναντι της μέσης εκτίμησης για περίπου 74%. Επίσης, η εταιρεία αναμένει πωλήσεις ύψους περίπου 65 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, έναντι 1,43 δολαρίων κέρδους ανά μετοχή και 61,66 δισ. δολαρίων εσόδων που εκτιμούσαν οι αναλυτές.

«Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στους επενδυτές σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα. «Από την οπτική μας γωνία, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό» τόνισε.

Ο Μπεν Μπάριντζερ, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας και στρατηγικός σύμβουλος επενδύσεων στην Quilter Cheviot, δήλωσε στο CNBC ότι η Nvidia έφερε ανακούφιση σε δύο σημεία: ξεπέρασε τα μικτά περιθώρια κέρδους, κάτι που είναι σημαντικό για τις μετοχές ημιαγωγών, αλλά η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης πρόσωπο με πρόσωπο τις ανησυχίες της αγοράς στην ανακοίνωση των κερδών της.

«Πραγματικά εξέτασαν και προσπάθησαν να διαψεύσουν σχεδόν όλες τις περιπτώσεις πτωτικής τάσης που υπήρχαν. Μίλησαν για νόμους κλιμάκωσης, μίλησαν για όλα τα διαφορετικά στοιχεία της ζήτησης, όχι μόνο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες υπερκλίμακας, αλλά και για τη ζήτηση μοντέλων που βλέπουν από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, τη ζήτηση λογισμικού, τη ζήτηση από επιχειρήσεις, την κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Μπάριντζερ.

Πέραν της τεχνολογίας, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις μετοχές που συνδέονται με την άμυνα, αφού ο δείκτης αεροδιαστημικής και άμυνας της Ευρώπης έφτασε σε χαμηλό δύο μηνών την Τετάρτη και έκλεισε την ημέρα με πτώση περίπου 1,9%. Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι από το Πεντάγωνο έφτασαν στην Ουκρανία για να επεξεργαστούν επάνω εργαστούν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός δεδομένων Eurostat πρόκειται να δημοσιεύσει αναλύσεις του ΑΕΠ και της απασχόλησης ανά κλάδο για το 2024.

Τα μάκρο έδειξαν την Τετάρτη ότι ο ετήσιος πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε στο 3,6% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες μείωσης του επιτοκίου τον Δεκέμβριο από την Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτό έρχεται μια εβδομάδα πριν από τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της κυβέρνησης όπου το διακύβευμα θα είναι υψηλό.

Κέρδη στην Ασία - «Βούτηξε» η μετοχή της CATL

Άνοδο σημείωσαν στην πλειοψηφία τους τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη, μετά τα αισιόδοξα νέα που ήρθαν από την Nvidia, με τις μετοχές των εταιρειών chip να εκμεταλλεύονται το καλό κλίμα και να ενισχύουν τις μετοχές τους.

Εξαίρεση αποτέλεσε η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ μετοχή της κινεζικής CATL, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μπαταριών στον κόσμο, η οποία «βούτηξε» έως και 8,75% καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, μετά τη λήξη του εξαμηνιαίου περιορισμού πώλησης σε περίπου 77,5 εκατ. μετοχές που κατείχαν οι πρώτοι μέτοχοι. Οι 23 βασικοί επενδυτές περιλαμβάνουν τις Sinopec HK, Kuwait Investment Authority και UBS Asset Management, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Η δημόσια προσφορά της CATL τον Μάιο συγκέντρωσε 35,7 δισ. HK$ (4,6 δισ. $), σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας, καθιστώντας την, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μεγαλύτερη προσφορά φέτος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν στην ικανότητα της εταιρείας να εκμεταλλευτεί την άνθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακά κέρδη 0,2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,51%.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με κέρδη 2,68% υψηλότερα στις 49.837 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix πρόσθεσε 1,66% στις 3.299,57 μονάδες.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τα τσιπ σημείωσαν άνοδο στον δείκτη, καθώς οι επενδυτές επαίνεσαν την τριμηνιαία έκθεση της Nvidia, με τον τεχνολογικό όμιλο SoftBank να κλείνει 1,89% υψηλότερα, αφού είχε εκτοξευθεί έως και 8% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Tokyo Electron σημείωσε άνοδο 5,31%, της Lasertec πρόσθεσε 6,17% και της εταιρείας κατασκευής τσιπ Renesas Electron διαπραγματεύτηκε υψηλότερα κατά 1,7%.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο ρεκόρ του 3,375%. Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στο 2,853%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 3,6 μονάδες βάσης στο 1,799%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,92% κλείνοντας στις 4.004,85 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 2,37%.

Το αισιόδοξο επενδυτικό κλίμα επεκτάθηκε και στους κατασκευαστές τσιπ μνήμης της Νότιας Κορέας, με την SK Hynix να κλείνει με άνοδο 1,6%, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 4,25%.

Ο αυστραλιανός ASX/S&P 200 συνέχισε ανοδικά, προσθέτοντας 1,24% στις 8.552,7 μονάδες.