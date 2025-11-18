Πιο εύκολη υπόθεση, απ’ όσο αρχικά αναμενόταν, φαίνεται ότι θα είναι για τη Euronext η διαγραφή της μετοχής της ΕΧΑΕ από το ταμπλό.

Πιο εύκολη υπόθεση, απ’ όσο αρχικά αναμενόταν, φαίνεται ότι θα είναι για τη Euronext η διαγραφή της μετοχής της ΕΧΑΕ από το ταμπλό.

Η αναθεώρηση των όρων της δημόσιας πρότασης, με την οποία μειώθηκε στο 50% συν μία μετοχή το όριο επιτυχίας της, είχε εκληφθεί -και πράγματι ήταν- ένας ελιγμός εκ μέρους του ευρωπαϊκού ομίλου, ενόψει της δυσκολίας επίτευξης του αρχικού στόχου του 67%. Δυσκολία που προέκυπτε από το γεγονός ότι το προσφερόμενο τίμημα είχε θεωρηθεί από μέρος της αγοράς ως όχι ιδιαιτέρως γενναιόδωρο.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Euronext να εξασφαλίζει ποσοστό που, έστω και οριακά, υπερβαίνει το 70%.

Με δεδομένη την εκπεφρασμένη πρόθεση της διοίκησης της Euronext να αποκτήσει το 90% της ΕΧΑΕ, προκειμένου να την ενσωματώσει πλήρως και να προχωρήσει σε squeeze-out, διαγράφοντας τον τίτλο από το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν επιβεβαιωθεί με την προγραμματισμένη για αύριο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης.

Για μια εισηγμένη με το free float της ΕΧΑΕ, η διαδρομή ως το 90% είναι πολύ διαφορετική, ανάλογα με το αν η αφετηρία βρίσκεται στο 50%+1 ή στο 67% ή πάνω από το 70%.

H Euronext έχει ούτως ή άλλως στη διάθεσή της διάφορες επιλογές προκειμένου να «πιάσει» το 90% και, αν πράγματι έχει εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 70%, κάθε μία από αυτές μπορεί να υλοποιηθεί με σαφώς μεγαλύτερη ευκολία και σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Το γεγονός πάντως ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαρρεύσει πληροφορίες για την επιτυχία της δημόσιας πρότασης, είναι πολύ πιθανό να «έσπρωξε» ιδιώτες επενδυτές, που μέχρι εκείνη τη στιγμή εμφανίζονταν απρόθυμοι ή διστακτικοί, να ανταλλάξουν τις μετοχές τους. Κι αυτό, για να μη βρεθούν «εγκλωβισμένοι» σε μια μετοχή με μειωμένη εμπορευσιμότητα και εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά (βλ. μερίσματα).

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν την πρόταση της Euronext, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα λάβουν τις μετοχές του ανταλλάγματος (1 μετοχή Euronext για κάθε 20 ΕΧΑΕ), οι οποίες την ίδια ημέρα θα ξεκινήσουν διαπραγμάτευση σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.