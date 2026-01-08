ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις στην 49η «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης, αναμένουν τους πολίτες που αναζητούν δουλειά, στην 49η «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στη Λάρισα.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35) από τις 10:00 έως τις 18:00, έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 40 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση εδώ.

Επίσης, οι πολίτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), ώστε να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ βρίσκονται στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr