Μιχαηλίδου: Νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Ξεκινά το πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης

Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, την έναρξη του προγράμματος της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και τις δηλώσεις του Γ. Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας ότι, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, η πίεση είναι έντονη για τους ενοικιαστές, ιδίως για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και τους νέους ανθρώπους. Όπως υπογράμμισε, τουλάχιστον 21.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει σπίτι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», με δόση χαμηλότερη από ένα ενοίκιο.

Αναφερόμενη στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», τόνισε τη σαφή διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου προγράμματος που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, το ισχύον πρόγραμμα παρέχει επιδότηση έως 60% και έως 8.100 ευρώ για εργασίες ύψους έως 13.500 ευρώ. Αντίθετα, το νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει εντός των πρώτων μηνών του 2026, συνιστά πολύ πιο ισχυρό κίνητρο, με επιδότηση που φτάνει έως και το 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ, με στόχο την ενεργοποίηση χιλιάδων κλειστών και παλαιών κατοικιών.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του δημογραφικού και υπενθύμισε την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς. Όπως τόνισε, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει ουσιαστικά τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα επιστροφής ή νέας εγκατάστασης, με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επέκτασή του θα συνεχιστεί και σε άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές όπου καταγράφονται έντονες δημογραφικές πιέσεις.

Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η υπουργός σημείωσε ότι η ενεργοποίησή του ξεκινά μετά τις 12 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των παρόχων. Όπως ανέφερε, έχουν εγκριθεί περίπου 2.500 αιτήσεις, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες που επιλέχθηκαν θα ενημερωθούν για τον τρόπο απόδοσης και ενεργοποίησης των vouchers. Το πρόγραμμα προβλέπει έως 800 ευρώ τον μήνα για εξειδικευμένες θεραπείες, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πέραν των θεραπειών που ήδη καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζοντας έμπρακτα παιδιά με νευροαναπτυξιακά προβλήματα και λειτουργικές δυσκολίες και τις οικογένειές τους.

Για δηλώσεις Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Γ. Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών, η Δόμνα Μιχαηλίδου τις χαρακτήρισε χυδαίες, λανθασμένες και βαθιά επικίνδυνες, τονίζοντας ότι υπονομεύουν κάθε προσπάθεια πρόληψης και στέλνουν λάθος μηνύματα, ιδίως σε νέους ανθρώπους. «Υπάρχουν οικογένειες που πονάνε, που έχουν θρηνήσει για την απώλεια δικών τους ανθρώπων, έχω χάσει φίλο από τη χρήση ecstasy», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όποιος απευθύνει δημόσιο λόγο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.