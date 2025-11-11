Με το αναθεωρημένο όριο αποδοχής στο 50% συν μία μετοχή, η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ μπήκε στην τελική της ευθεία. Ισχυρά χαρτοφυλάκια συνεχίζουν να μετακινούν τα... πιόνια τους σε μια δύσκολη σκακιέρα, ενόψει της 17ης Νοεμβρίου.

Η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ μπαίνει στην τελική ευθεία, με ορίζοντα τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, καθώς από χθες έληξε η προθεσμία κατά την οποία ο υποψήφιος αγοραστής μπορούσε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση της προσφοράς του. Συμπεριλαμβανομένου του προσφερόμενου τιμήματος.

Τελικά η διοίκηση της Euronext, όπως είχε προαναγγείλει ο CEO, Stéphane Boujnah, αποφάσισε να μην αυξήσει το τίμημα. Επέλεξε ωστόσο να τροποποιήσει το όριο αποδοχής από το 67% στο 50% συν μία μετοχή, ελιγμός που διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση των σχεδίων της Euronext για ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ. Αυτό ήταν ένα από τα βέλη που είχε στη φαρέτρα του ο όμιλος της Euronext, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας ενός δύσκολου deal.

Από εδώ και πέρα, η διαδικασία κινείται προς τη γραμμή του τερματισμού, με τους όρους του deal οριστικοποιημένους.

Τακτικός ελιγμός… στρατηγικής σημασίας

Η απόφαση της Euronext να μειώσει το όριο αποδοχής της δημόσιας πρότασης έχει βαρύνουσα σημασία και θα μπορούσε, μελλοντικά, να έχει προεκτάσεις. Αρχικά, το 67% είχε τεθεί ως στόχος που θα εξασφάλιζε στην Euronext ενισχυμένο θεσμικό έλεγχο στις γενικές συνελεύσεις της ΕΧΑΕ, ακόμα και για ζητήματα επί των οποίων απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία.

Θα μπορούσε, θεωρητικά, να αρκεστεί σε ένα ποσοστό 33%; Να αποκτήσει δηλαδή τον έλεγχο της ΕΧΑΕ έχοντας καταστατική πλειοψηφία, ειδικά σε μια εισηγμένη με τόσο μεγάλη διασπορά; Προφανώς, αλλά αυτή η θεωρητική επιλογή, ενδεχομένως και λόγω της έκτασης των αλλαγών που σκοπεύει να υλοποιήσει, δε θα ενέπνεε καμία σιγουριά στη διοίκηση της Euronext.

Η μείωση του ορίου αποδοχής στο 50% συν 1 μετοχή σηματοδοτεί αλλαγή τακτικής, αλλά όχι στρατηγικής. Η Euronext ουσιαστικά «συμβιβάζεται», προς το παρόν, με τη διασφάλιση απλής πλειοψηφίας επί των δικαιωμάτων ψήφου. Επέλεξε δηλαδή να διασφαλίσει ότι η δημόσια πρόταση θα θεωρηθεί επιτυχημένη ακόμη κι αν η αποδοχή κινηθεί χαμηλότερα από το αρχικό όριο του 67%, αρκούμενη στη δυνατότητα να ορίζει τη διοίκηση και τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου.

Εξάλλου, η ίδια η Euronext υπήρξε παραπάνω από σαφής στην τελευταία της ανακοίνωση: «Ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, εφόσον η προσφορά της είναι επιτυχής, η Euronext σκοπεύει να ενσωματώσει τον Όμιλο ATHEX στον Όμιλο Euronext. Παρόλα αυτά, η Euronext συνεχίζει να στοχεύει στην επίτευξη τελικής αποδοχής άνω του 90%, προκειμένου να προχωρήσει σε εκκαθάριση των υπολοίπων μετοχών του Ομίλου ATHEX (squeeze-out) και στη διαγραφή του από το χρηματιστήριο. Επιπλέον, η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει Μέτρα μετά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών συγχωνεύσεων, σε περίπτωση που το τελικό ποσοστό αποδοχής κυμανθεί κάτω του 90%».

Νέο νομικό πλαίσιο

Η προοπτική πλήρους ενσωμάτωσης της ΕΧΑΕ, έτσι όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Euronext, δεν θα ήταν δυνατή αν δεν είχε προηγηθεί η τροπολογία-σφήνα που ψηφίστηκε στις 8 Οκτωβρίου. Η ρύθμιση προβλέπει ότι, για περιπτώσεις διασυνοριακού εταιρικού μετασχηματισμού, όπου οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., δεν απαιτείται πλέον το κλασικό όριο του 95% για διαγραφή.

Με άλλα λόγια, η Euronext έχει πλέον τη δυνατότητα να επιδιώξει πλήρη ενσωμάτωση μέσω συγχώνευσης ή μετασχηματισμού, ακόμη και χωρίς να φτάσει το 95%, αρκεί να επιλεγεί το κατάλληλο εταιρικό/ νομικό σχήμα.

Έτσι, ο στρατηγικός της στόχος παραμένει ανεπηρέαστος, με τον ευρωπαϊκό όμιλο να διαθέτει μια ευελιξία επιλογών ανάλογα με το τελικό ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η μετοχική «σκακιέρα»

Όπως φάνηκε και από το πακέτο για το 2,3% της ΕΧΑΕ που πέρασε χθες από το ΧΑ, τα ισχυρά χαρτοφυλάκια συνεχίζουν να μετακινούν… πιόνια ενόψει της 17ης Νοεμβρίου.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της συγκεκριμένης κίνησης, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στη μετοχική σύνθεση της ΕΧΑΕ (στοιχεία από 30/9/2025):

Διεθνείς θεσμικοί επενδυτές: 42,8%

Εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές: 23,9%

Εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές: 19,9%

Εγχώριες τράπεζες: 5,6%

Ίδιες μετοχές (ΕΧΑΕ): 4,1%

Μέλη Χ.Α. και λοιποί: 3,7%

Ο κατακερματισμός αυτός σημαίνει ότι κανένας μέτοχος δεν διαθέτει καθοριστικό ποσοστό. Η επιτυχία της δημόσιας πρότασης θα εξαρτηθεί από το άθροισμα πολλών μικρότερων αποφάσεων, κάτι που καθιστά κατανοητή τη στρατηγική της Euronext να χαμηλώσει το όριο επιτυχίας. Πρόκειται για ρεαλιστική προσαρμογή, με δεδομένη μάλιστα και τη «γκρίνια» στην αγορά αναφορικά με το ύψος και τη σύνθεση του προσφερόμενου τιμήματος.

Οι προθεσμίες που πέρασαν

Αν κάποιος… υπεραισιόδοξος ήλπιζε ότι θα εμφανιζόταν κάποιος από μηχανής υποψήφιος να υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά, κάτι που θα μετέτρεπε την εξαγορά της ΕΧΑΕ σε πλειοδοτικό διαγωνισμό προς όφελος των μετόχων, θα πρέπει να προσγειωθεί. Η Euronext από την αρχή έπαιζε «μπάλα» μόνη της και μόνη της συνεχίζει, και σε κάθε περίπτωση η προθεσμία για την υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών παρήλθε την προηγούμενη Πέμπτη (ο νόμος ορίζει προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής).

Ακόμη και το ενδεχόμενο παράτασης της περιόδου αποδοχής, που άλλωστε δε θα μπορούσε να ξεπερνά τις δύο εβδομάδες, δείχνει να απομακρύνεται. Αν η Euronext είχε κάτι τέτοιο στα σκαριά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής, ήτοι έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής.