Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας

Στις 5 Ιανουαρίου 2026, στη Βενεζουέλα, ορίστηκε ως προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα επάνω της.

Τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της χώρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα τελευταία εικοσιτετράωρα κρατείται από τις αρχές. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύζυγό του και βουλεύτρια, Σίλια Φλόρες, η οποία αντιμετωπίζει αντίστοιχες κατηγορίες. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, με τη δίκη να συνεχίζεται στις 17 Μαρτίου.

Στις 5 Ιανουαρίου 2026, στη Βενεζουέλα, ορίστηκε ως προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα επάνω της λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Η 56χρονη ήταν αντιπρόεδρος της χώρας και Υπουργός Πετρελαίου μέχρι την αιφνίδια σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr