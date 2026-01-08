Τειρεσίας: Στρατηγική εμπορική συμφωνία με την Equifax

Η εμπορική συνεργασία αφορά προηγμένες λύσεις, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο να λαμβάνουν πιο γρήγορες και πιο ακριβείς αποφάσεις σε θέματα πιστώσεων.

Η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γραφείων Πίστης ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής εμπορικής συνεργασίας με την εταιρία Equifax, κορυφαίο Γραφείο Πίστης παγκοσμίως, που ειδικεύεται σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογικές λύσεις στη λήψη αποφάσεων. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Equifax θα παρέχει κορυφαία τεχνογνωσία, καινοτόμες πλατφόρμες και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, για την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την Τειρεσίας, τα οποία θα συμβάλουν περαιτέρω στην υγιή οικονομική ανάπτυξη καθώς και στην προστασία από απάτη των επιχειρήσεων, των ιδιωτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η εμπορική συνεργασία αφορά προηγμένες λύσεις, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο να λαμβάνουν πιο γρήγορες και πιο ακριβείς αποφάσεις σε θέματα πιστώσεων, μέσα από τεχνολογικά συστήματα αιχμής, τα οποία θα αξιοποιούν τα έγκυρα δεδομένα της Τειρεσίας. Έτσι θα καθίσταται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση υφιστάμενων συνεργασιών και δυνητικά νέων πελατών, ενισχύοντας παράλληλα τον υγιή δανεισμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της οικονομικής συμπεριφοράς και των πληρωμών των πελατών τους, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους αθέτησης, να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις οφειλές και να προστατεύουν τη ρευστότητά τους.

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας θα εισαχθούν στην αγορά εξελιγμένες υπηρεσίες για την, σε πραγματικό χρόνο, υποστήριξη της πρόληψης της κυβερνοαπάτης σε όλα τα στάδια του e-banking και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι οποίες θα δύνανται να διατεθούν τόσο σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όσο και σε επιχειρήσεις. Ακόμα, θα παρέχεται στους ιδιώτες ένα έξυπνο εργαλείο για την ανίχνευση προσωπικών δεδομένων τους που ενδεχόμενα έχουν διαρρεύσει στο dark web ή σε δημόσια δίκτυα, ώστε κάθε ένας να μπορεί έγκαιρα να λάβει μέτρα για την προστασία του.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης: «Η συνεργασία αυτή και η επιλογή της Equifax να αποκτήσει στρατηγικό εμπορικό εταίρο στη χώρα μας, αποτελεί αναμφίβολα ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και ενδυναμώνει τον θεσμικό ρόλο της Τειρεσίας ως Γραφείο Πίστης της Ελλάδας, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια και την καινοτομία της. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να παρέχουμε νέες, σύγχρονες υπηρεσίες και προϊόντα, που θα συμβάλουν στην υγιή ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην πρόσβαση περισσοτέρων επιχειρήσεων και πολιτών σε πιστωτικά προϊόντα, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην πρόληψη της κυβερνοαπάτης, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό και προστασία στα δεδομένα που τηρούμε και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά πιστώσεων, όπου η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η καινοτομία θα συνδυαστούν για να προσφέρουν σύγχρονες, ασφαλείς και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, με βασικό αποδέκτη την κοινωνία».

Ο Craig Tebbutt, Chief Strategy & Innovation Officer στην Equifax UK, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Τειρεσίας αποτελεί απόδειξη όσων έχουμε επιτύχει στην Equifax και της δύναμης που έχουν οι διεθνείς λύσεις και η τεχνογνωσία που παρέχουμε στην αγορά. Η συνεργασία θα ενισχύσει περαιτέρω την Τειρεσίας ως στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, καθώς με τα εμπλουτισμένα δεδομένα, τις αναλύσεις και την τεχνολογία cloud της Equifax, θα προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και εμπιστοσύνη στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, ενισχύοντας σημαντικά τις πολλαπλές ωφέλειες τόσο προς νομικά όσο και προς φυσικά πρόσωπα».

Η Τειρεσίας διατηρεί, χωρίς απολύτως καμία αλλαγή, την υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και τον θεσμικό της ρόλο, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται και το δημόσιο συμφέρον. Παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη και διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του αρχείου δεδομένων που τηρεί, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά νομικά και κανονιστικά πλαίσια.