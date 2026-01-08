Τσιάρας: Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα - Με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στους αγρότες, αλλά, όπως είπε, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

«Και δεν μιλάω για όλα όσα έχουν συμβεί από το 2019 και μετά, αλλά μιλάω ακόμη και για αυτά που τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρούμε να πάρουμε ως μέτρα, ώστε να στηρίξουμε πραγματικά τον πρωτογενή τομέα», είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «εμείς έχουμε θέσει το πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά είναι πολύ ευνοϊκό κατά τη δική μου άποψη για τον αγροτικό κόσμο, με την έννοια ότι έχουμε ακόμη χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τη στιγμή που καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

«Δεν γίνεται» είπε ο κ. Τσιάρας σχετικά με την Mercosur, «να έχω απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις για να έρθουν να συζητήσουμε μιας και τώρα εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Όπως ανέφερε, «το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να δούμε μαζί αφενός μια πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη και πρέπει να βρούμε τον τρόπο προκειμένου να εκτονωθεί και να στηριχθεί ο πραγματικός παραγωγός και ο ελληνικός πρωτογενής τομέας, αλλά βεβαίως και να σχεδιάσουμε το μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα».

Ο κ. Τσιάρας είπε επίσης, πως «μέχρι πριν λίγο καιρό οι αγρότες έλεγαν ότι η κυβέρνηση δεν κάνει γνωστές τις θέσεις της. Η κυβέρνηση κάνει γνωστές τις θέσεις της και βρίσκεται εδώ προκειμένου να δει και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν, προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο σταυροδρόμι», ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση.

«Ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο πρωθυπουργός πάντα έχει διάθεση να συναντηθεί με τους αγρότες, αλλά με όρους που θα διαμορφώνονται μέσα από μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάριν, να γίνεται μια τέτοια συνάντηση εν μέσω πιεστικών καταστάσεων με μπλόκα, τα οποία θα κόβουν την Ελλάδα στα δύο και θα δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα», τόνισε, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών».

Όπως είπε ο Υπουργός, δεν μπορούμε να είμαστε σε μία λογική εκβιαστική, «διότι αυτό προφανώς δεν δημιουργεί καμία δυνατότητα ούτε ένα πλαίσιο για να μπορούμε να συνεννοούμαστε».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες» και πως «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».