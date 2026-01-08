Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή ενόψει - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ημέρες

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τις επόμενες ημέρες, με την πρώτη μεγάλη βουτιά αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Μπορεί η κακοκαιρία που επηρέασε πολλές περιοχές της χώρας να υποχωρεί σταδιακά, ωστόσο η πολική αέρια μάζα που ακολουθεί αναμένεται να φέρει τσουχτερό κρύο από τις απογευματινές ώρες, καθώς και χιόνια μέχρι και τα βόρεια προάστια της Αθήνας τις επόμενες ημέρες.

