Βουκουρέστι: 48 ώρες στη γοητευτική πρωτεύουσα της Ρουμανίας

Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας απλώνεται στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα και κουβαλά ένα παρελθόν που ξεκινά πολλούς αιώνες πίσω.

Νεοκλασικά κτίρια και γαλλικής έμπνευσης λεωφόροι συνυπάρχουν με αρχιτεκτονικά έργα της κομμουνιστικής περιόδου και μεγάλα πάρκα βρίσκονται δίπλα σε ζωντανές γειτονιές με καφέ και εστιατόρια.

Το Βουκουρέστι είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, με μεγάλη ιστορία και έντονη νυχτερινή ζωή. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας απλώνεται στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα και κουβαλά ένα παρελθόν που ξεκινά πολλούς αιώνες πίσω.

Η αρχιτεκτονική της είναι ένα μωσαϊκό στοιχείων από διάφορες χρονικές περιόδους, αλλά δεν παύει να μας θυμίζει την εποχή που η πόλη ήταν γνωστή ως «Μικρό Παρίσι» των Βαλκανίων. Σήμερα, το Βουκουρέστι βρίσκεται σε διαρκή ανανέωση και αποτελεί έναν ιδανικό οικονομικό προορισμό για city break σε κοντινή απόσταση από τη χώρα μας. Η πόλη περπατιέται εύκολα και 48 ώρες αρκούν για να τη γνωρίσετε και να πάρετε μια γεύση από την κουλτούρα της.

Γνωρίστε το Βουκουρέστι μέσα από το άρθρο του travelgo.gr.

