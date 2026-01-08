Νομοσχέδιο για Ένοπλες Δυνάμεις: Νομοτεχνικές μεταβολές ανακοίνωσε ο Ν. Δένδιας

Νομοτεχνικές μεταβολές ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή».

Όπως ειδικότερα ανέφερε, επέρχονται νομοτεχνικές μεταβολές:

- στα άρθρα 9, 26 και 52, του νομοσχεδίου που «αποτελούν απλώς διευκρινιστικές προσθήκες. Διευκρινίζουν κυρίως τον προσδιορισμό του χρόνου έκτακτων κρίσεων».

- στα άρθρα 11 και 29 όπου «μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του λοχαγού, από έξι σε πέντε έτη, και αυξάνεται, από έξι σε επτά έτη, ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του ταγματάρχη για να αντισταθμιστεί η μείωση και το άθροισμα του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς να παραμείνει το ίδιο».

-Στο άρθρο 66 «προστίθεται η δυνατότητα των υπαξιωματικών να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμα και όταν δεν έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς στο σχολείο επιλογής που θα δημιουργηθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ. Επίσης ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλυφθούν ετήσια με μετατάξεις από το σώμα υπαξιωματικών στο σώμα των αξιωματικών μέχρι 25% αλλά όχι λιγότερο από 20%». Αυτό απαντά, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε τοποθετήσεις βουλευτών, όπως η χθεσινή τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη αλλά και τοποθετήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

- στο άρθρο 101, διευκρινίζεται ότι οι οργανικές θέσεις αναφέρονται στο σύνολο των υπαξιωματικών, ακόμα και αυτών σε ειδικές καταστάσεις, «γιατί είχαμε την τάση να μαγειρεύουμε τους αριθμούς στο παρελθόν…», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

- στο άρθρο 105, προστίθεται δυνατότητα ανάκλησης αξιωματικών και υπαξιωματικών για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών βάσει ειδικών γνώσεων.

- στο άρθρο 164 επικαιροποιούνται τα ονόματα των σχολών ειδίκευσης στρατού

- στα άρθρα 246, 247 και 259 προστίθενται η Ροδόπη και η Ξάνθη σε περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες και στο άρθρο 285 αντικαθίσται το χρονικό όριο εγγραφής εφέδρου στην εθνοφυλακή από το 45ο στο 30ο έτος.

