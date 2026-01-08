Γερμανία: Δυσαρέσκεια για τους επικεφαλής των κυβερνήσεων σε Βερολίνο και Βρανδεμβούργο

Στις πρόσφατες κρίσεις που αντιμετώπισαν τα κρατίδιά τους οι δύο άντρες εμφανίστηκαν να ασχολούνται με την προσωπική τους ψυχαγωγία

Κριτική από τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και τους συμμάχους τους αντιμετωπίζουν οι επικεφαλής των κυβερνήσεων του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία, καθώς στις πρόσφατες κρίσεις που αντιμετώπισαν τα κρατίδιά τους εμφανίστηκαν να ασχολούνται με την προσωπική τους ψυχαγωγία. Για τένις εν μέσω του εκτεταμένου μπλακ-άουτ πήγε ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου, ενώ ο πρωθυπουργός του γειτονικού Βρανδεμβούργου εννοούσε να πάει διακοπές ενώ κατέρρεε η κυβέρνησή του.

Στο Βερολίνο, συνεδριάζει εκτάκτως από το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), της παράταξης του κυβερνήτη/δημάρχου του κρατιδίου Κάι Βέγκνερ. Το μοναδικό θέμα της συνάντησης είναι η συμπεριφορά του κ. Βέγκνερ κατά την πρώτη ημέρα της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος στις νοτιοδυτικές περιοχές της πόλης, η οποία έπληξε περίπου 100.000 άτομα και διήρκεσε τελικά πέντε 24ωρα. Όπως έγινε γνωστό χθες, Τετάρτη, ο δήμαρχος και η Καταρίνα Γκύντερ-Βουνς, σύντροφός του και υπουργός Παιδείας του Βερολίνου, έπαιζαν το περασμένο Σάββατο επί μία ώρα τένις, από τις 13:00 έως τις 14:00 (τοπική ώρα), ενώ είχαν ενημερωθεί για τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση από τις 8:07. «Απλώς χρειαζόμουν να καθαρίσει το μυαλό μου. Ήμουν συνεχώς στο τηλέφωνο από τις 8:07», δήλωσε ο κ. Βέγκνερ στην τηλεόραση της WELT και τόνισε ότι αμέσως μετά επέστρεψε στη διαχείριση της κρίσης.

Την Κυριακή όμως ο δήμαρχος, ερωτώμενος κατ' επανάληψη από δημοσιογράφους σχετικά με το πού βρισκόταν την προηγούμενη ημέρα, καθώς δεν είχε εμφανιστεί στην πληγείσα περιοχή, είχε απαντήσει: «Στο σπίτι. Κλειδώθηκα στο γραφείο μου στο σπίτι. Προσπαθούσα να συντονίσω τις προσπάθειες και να ενημερωθώ όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήμουν όλη μέρα στο τηλέφωνο. Ούτε χάζευα ούτε ξεκουραζόμουν». Τρεις μέρες αργότερα και έπειτα από την αποκάλυψη της εφημερίδας Tagesspiegel για την προπόνησή του, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν είχε πει όλη την αλήθεια. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο εκπρόσωπος του δημάρχου Μίχαελ Γκίνσμπουργκ, ο οποίος έγραψε το Σάββατο στο «Χ»: «Ο Κάι Βέγκνερ βρίσκεται στο Βερολίνο και αυτή τη στιγμή συμμετέχει στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα του CDU δεν επέκρινε τον κ. Βέγκνερ, ο οποίος, απευθυνόμενος στους βουλευτές του, ζήτησε την υποστήριξή τους, δεδομένης της «εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης με τα ΜΜΕ», κυρίως για τη διαχείριση της διακοπής στην ηλεκτροδότηση, αλλά και για τη συμπεριφορά του. Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε η επικοινωνία να ήταν καλύτερη και ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την κριτική, «αλλά πρέπει τώρα να κοιτάξουμε μπροστά, ανοιχτά και με διαφάνεια». Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της Berliner Zeitung, ο Κάι Βέγκνερ σχεδιάζει να τοποθετηθεί επισήμως στις 15 Ιανουαρίου. Τη «γραμμή» πάντως για τη στάση των βουλευτών του CDU έδωσε ο αρμόδιος για θέματα εσωτερικής πολιτικής Μπούρκαρντ Ντρέγκερ: «Πρέπει να βγούμε από την άμυνα. Είναι αδιανόητο έξυπνοι άνθρωποι να συζητούν αν ένας δήμαρχος μπορεί να έχει μια ώρα άσκησης. Είναι παράλογο».

Από την πλευρά του κυβερνητικού εταίρου του κ. Βέγκνερ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο επικεφαλής υποψήφιος για τις προσεχείς κρατιδιακές εκλογές Στέφεν Κραχ δήλωσε: «Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο: ότι ο Κάι Βέγκνερ είπε ψέματα στον λαό του Βερολίνου ή ότι ένας αγώνας τένις ήταν για εκείνον πιο σημαντικός από το να βρίσκεται επιτόπου με τους πληγέντες έπειτα από μια τρομοκρατική επίθεση και κατά τη διάρκεια της χειρότερης κρίσης εδώ και δεκαετίες. Και τα δύο είναι απαράδεκτα και δεν αρμόζουν σε έναν κυβερνήτη/δήμαρχο». Ο δήμαρχος «έπαιζε τένις παρότι γνώριζε ότι 45.000 νοικοκυριά στο Βερολίνο είχαν άμεση ανάγκη από θέρμανση και φως και ότι άνθρωποι διέτρεχαν κίνδυνο», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Βέρνερ Γκραφ.

Οι επόμενες κρατιδιακές εκλογές στο Βερολίνο θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, με τον Κάι Βέγκνερ να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

Κριτική όμως δέχεται από χθες και ο πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου Ντίτμαρ Βόιντκε, ο οποίος επρόκειτο να φύγει για τις προγραμματισμένες διακοπές του, ενώ κατέρρεε ο κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείται. «Ο πρωθυπουργός ακύρωσε τις εδώ και καιρό προγραμματισμένες διακοπές του και θα συνεχίσει να εκτελεί τα επίσημα καθήκοντά του», δήλωσε η εκπρόσωπός του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Ο ηγέτης των Πρασίνων Κλέμενς Ρόστοκ υποστήριξε ότι το να μιλάμε συνεχώς για σταθερότητα και μετά να πηγαίνουμε διακοπές ενώ διαλύεται ο κυβερνητικός συνασπισμός, απλώς δεν βγάζει νόημα. Δεν μπορεί να εγκαταλείπει το κρατίδιο σε αυτή την κατάσταση».

Ο κ. Βόιντκε (SPD) διέλυσε προχθές τον συνασπισμό του κόμματός του με την Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), μετά την αποχώρηση στελεχών από τον κυβερνητικό του εταίρο. Σε πρώτη φάση θα στηρίζεται σε κυβέρνηση μειοψηφίας και στοχεύει σε σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με το CDU.

