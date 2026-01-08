Ο Τραμπ ανεβάζει στα 1,5 τρισ. τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ - Ράλι για τις μετοχές του κλάδου παγκοσμίως

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον «Ιδανικό Στρατό» που αξίζουμε και το πιο σημαντικό, θα μας κρατήσει ασφαλείς και προστατευμένους», ανακοίνωσε.

Σε ράλι επιδίδονται οι αμυντικές μετοχές παγκοσμίως διευρύνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, έπειτα από την απόφαση του Τραμπ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ σε 1,5 τρισ. δολάρια το 2027.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισ. δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισ. δολάρια», ανακοίνωσε μέσα από ανάρτηση στο Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον «Ιδανικό Στρατό» που αξίζουμε και το πιο σημαντικό, θα μας κρατήσει ασφαλείς και προστατευμένους ανεξάρτητα από τον εχθρό», πρόσθεσε.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, η Northrop Grumman και η Lockheed Martin καταγράφουν άλμα 7,43% και 6,85% αντίστοιχα. Σε παρόμοιο τέμπο κινείται και η μετοχή της RTX με άνοδο 4,87% ενώ η Kratos Defense ενισχύεται 6,92%.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense σημειώνει άνοδο 1,4%, με την Renk, τη Leonardo και τη Rheinmetall να κερδίζουν περίπου 4% έκαστη στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Επιπλέον, ορισμένες μετοχές της Ασίας όπως η ιαπωνική Mitsubishi Heavy και η ινδική Bharat Electronics ενισχύθηκαν 2,4% και 0,3% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν στις ΗΠΑ όπου κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας επ' αόριστον και έχει διατυπώσει ξανά τις φιλοδοξίες του σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που υπόκεινται σε κυρώσεις θα παραδοθούν στις ΗΠΑ και θα πωληθούν σε τιμές αγοράς. Τα κέρδη θα ελέγχονται από τον ίδιο και θα χρησιμοποιηθούν «για να διασφαλιστεί ότι θα ωφελήσουν τους λαούς της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ».