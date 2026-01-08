Deutsche Bank: Περιθώρια ανόδου έως και άνω του 20% για τις τραπεζικές μετοχές του ΧΑ

Διψήφια περιθώρια ανόδου βλέπει για τις μετοχές των τραπεζών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας η Deutsche Bank.

Διψήφια περιθώρια ανόδου βλέπει για τις μετοχές των τραπεζών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας η Deutsche Bank, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις τιμές-στόχους, ενώ αναβαθμίζει ταυτόχρονα και τη σύσταση για τον τίτλο της ΕΤΕ από hold σε buy.

Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της DB, καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις, υπερβαίνοντας συστηματικά τις προσδοκίες. Στην Ελλάδα η πιστωτική επέκταση κινείται με διψήφια ποσοστά, μετά από χρόνια υποεπένδυσης και, όπως λένε, «αυτή η δυναμική είναι βιώσιμη και επιτρέπει ταχύτερη των εκτιμήσεων ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), καθώς και ισχυρές προοπτικές για τα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή (EPS)».

Η εικόνα ενισχύεται περαιτέρω από την αύξηση των προμηθειών, την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και τη μείωση των προβλέψεων, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Deutsche Bank, προσθέτοντας πως, παρά το ισχυρό re-rating που έχει προηγηθεί, «θεωρούμε ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις δεν αντανακλούν ακόμη πλήρως την εγγενή δημιουργία αξίας που έπεται, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου για ενισχυμένες αποδόσεις κεφαλαίου».

Ελκυστικές αποτιμήσεις – Αναβάθμιση από MSCI

Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν φθηνότερες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με το μέσο P/E τους να είναι περίπου 20% χαμηλότερο με βάση τις μέσες εκτιμήσεις για το 2027.

Αυτό, κατά την άποψή τους, οφείλεται εν μέρει στην περιορισμένη προσοχή των επενδυτών λόγω του status του ΧΑ ως αναδυόμενη αγορά. «Ωστόσο, αναμένουμε ότι η αναβάθμιση από τον MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά το 2026 θα διευρύνει σημαντικά τη βάση των επενδυτών» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Παράγοντες όπως η υψηλή ευαισθησία του NII έχουν πλέον περιορισμένη σημασία, καθώς η απόδοση του NII εκτιμάται ότι θα ευθυγραμμιστεί στενά με την πιστωτική επέκταση. Η επαναφορά της εισφοράς για σχολικές υποδομές, αν και επαναλαμβανόμενη, αποτελεί περιορισμένο κόστος και μπορεί να λειτουργήσει ως ‘ασπίδα’ έναντι ευρύτερων τραπεζικών φόρων, ενώ ο διακανονισμός των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο αναμένεται να έχει αμελητέο καθαρό αντίκτυπο. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι ένα σχετικό re-rating είναι πιθανό, καθώς οι δυνητικές ανησυχίες καθίστανται πλέον πολύ μικρές για να εκτροχιάσουν την βελτιούμενη πορεία των ελληνικών τραπεζών» σημειώνει η DB.

Αναβαθμίσεις τιμών-στόχων

Οι αναλυτές της Deutsche Bank διατηρούν σύσταση buy για τις μετοχές των Alpha Bank, Τρ. Κύπρου, Τρ. Πειραιώς και Eurobank, ενώ αναβαθμίζουν σε buy και τη σύσταση για την ΕΤΕ.

Οι νέες τιμές στόχοι της DB έχουν ως εξής:

Για την Alpha Bank νέα τιμή-στόχος 4,10 ευρώ, από 3,85 ευρώ προηγουμένως.

νέα τιμή-στόχος 4,10 ευρώ, από 3,85 ευρώ προηγουμένως. Για την Τρ. Κύπρου νέα τιμή-στόχος 10,10 ευρώ, από 8,70 ευρώ προηγουμένως.

Για την Τρ. Πειραιώς νέα τιμή-στόχος 8,75 ευρώ, από 7,70 ευρώ προηγουμένως.

Για τη Eurobank νέα τιμή-στόχος 4,10 ευρώ, από 3,85 ευρώ προηγουμένως.

νέα τιμή-στόχος 4,10 ευρώ, από 3,85 ευρώ προηγουμένως. Για την ΕΤΕ νέα τιμή-στόχος 15,30 ευρώ, από 13,40 ευρώ προηγουμένως.

Ως top-pick η DB ξεχωρίζει τη Eurobank, καθώς προσφέρει το μεγαλύτερο περιθώριο υπέρβασης των εκτιμήσεων, λόγω ισχυρής δραστηριότητας και συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Επίσης, οι αναλυτές της DB ξεχωρίζουν την Τράπεζα Πειραιώς για την ανθεκτική χρηματοοικονομική υγεία, την Alpha Bank για την ταχύτερη ανάκαμψη του NII και τη δραστηριότητά της σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων, την ΕΤΕ ως ισχυρό «παίκτη», ενώ για την Τρ. Κύπρου επισημαίνουν ότι έχει επιδείξει ισχυρές επιδόσεις και θεωρούν ότι η αποτίμησή της παραμένει υπερβολικά χαμηλή για να αγνοηθεί, δεδομένων των θεμελιωδών της μεγεθών.

Οι νέες τιμές-στόχοι υποδηλώνουν περιθώρια ανόδου 25% και 22% για τις Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου αντίστοιχα, 17% για τη Eurobank και 11% για τις Alpha Bank και ΕΤΕ.