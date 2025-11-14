Wall Street: Έσωσαν το πρόσημο της εβδομάδας Dow Jones και S&P 500 - Πλήρωσε το sell off o Nasdaq

Ανησυχία για το ΑΙ trade και φούσκα από υπερβολικές αποτιμήσεις. Nvidia και Oracle με ράλι 2% και 4,14%. Palantir και Tesla απάντησαν με rebound 1,77% και 2,43%.

Τρενάκι του τρόμου καταγράφηκε στη Wall Street με τους αγοραστές να ξυπνούν και να επιστρέφουν στον Nasdaq την Παρασκευή (τέλος στο «κόκκινο 3x3»), αποκτώντας μετοχές ισχυρών τεχνολογικών κολοσσών, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να σωθεί το πρόσημο της εβδομάδας, σε αντίθεση με τους Dow Jones και S&P 500 (παρά τη σημερινή πτώση τους), σε μία πρώτη αντίδραση μετά τη χειρότερη ημέρα για τη χρηματιστηριακή αγορά εδώ και περισσότερο από ένα μήνα.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,65% στις 47.147 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,05% στις 6.734 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,13% στις 22.900 μονάδες. Οι τρεις δείκτες ανέκαμψαν σημαντικά από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά (-1,9% για Nasdaq, -1,4% για S&P 500 και -1,3% για Dow Jones). Ακόμα και με την ανοδική κίνηση της Παρασκευής, ο Nasdaq διέκοψε το σερί 7 εβδομάδων κερδών, χάρη στο χθεσινό sell off με εβδομαδιαία πτώση 0,5%. Αντίθετα, σε εβδομαδιαία βάση οι S&P 500 και Dow Jones κέρδισαν 0,3% και 0,1%.

Το ΑΙ trade κέρδισε κάποιο έδαφος αφού δέχτηκε πιέσεις τις τελευταίες ημέρες. Οι μετοχές για κορυφαίους παίκτες τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Oracle, ανέστρεψαν την πτωτική πορεία τους με ράλι 2% και 4,14%, όπως και η Palantir και η Tesla που από την βουτιά 6% αντέδρασαν με rebound 1,77% και 2,43%. Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν την Πέμπτη τη χειρότερη ημερήσια απόδοσή τους από τις 10 Οκτωβρίου.

«Εναλλάσσουμε κατά κάποιο τρόπο τους τύπους των συναλλαγών με κίνδυνο και χωρίς κίνδυνο», επεσήμανε ο Μπράιαν Μάλμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στην Zacks Investment Management. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι επιδιώκουν ίσως να επανατοποθετήσουν τις θέσεις τους προς το τέλος του έτους και το 2026, γνωρίζοντας απλώς τη συγκέντρωση που έχει δημιουργηθεί λόγω της σταθερής απόδοσης αυτών των εταιρειών τεχνολογίας» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα κάπως κατώτατο όριο σε αυτήν την αστάθεια. Απλώς αναμένουμε ότι πιθανότατα θα έχουμε περισσότερες από αυτές τις κινήσεις 1% έως 2% προς τα πάνω και προς τα κάτω μέχρι κοντά στο τέλος του έτους, καθώς οι άνθρωποι θα επανατοποθετούν και θα μειώνουν τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων τους», έσπευσε να συμπληρώσει.

Οι ανησυχίες για τις φουσκωμένες αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων και ειδικά όσων ασχολούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχουν φέρει τεράστια αύξηση στη χρηματοδότηση με ομόλογα και χρέη τρομάζουν τους επενδυτές ενώ τα φιλόδοξα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών υπό τον φόβο ξεσπάσματος μίας «φούσκα» χαρίζουν πρόσφορο έδαφος σε σορτάκηδες και πωλητές.

«Το ΑΙ δοκιμάζει πραγματικά τα όρια στη Wall Street», διαπίστωσε ο Ντέιβιντ Κρακάουερ, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Mercer Advisors, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές που αποδίδουν «τόσο βάρος στη μελλοντική ανάπτυξη που πραγματικά δεν μπορούν να μετρήσουν ακόμα» απλώς πυροδοτούν ένα «περιβάλλον διακυμάνσεων». «Οι αποτιμήσεις είναι τόσο τεντωμένες και οποιαδήποτε μικρή μεταβολή στις προσδοκίες είτε για τα κέρδη είτε για τα επιτόκια θα έχει όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο».

Παράλληλα, το shutdown των ΗΠΑ, ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία, έληξε το βράδυ της Τετάρτης, αφού διήρκεσε περισσότερο από έξι εβδομάδες, τερματίζοντας μια περίοδο όπου οι επενδυτές λειτουργούσαν χωρίς σημαντικά οικονομικά δεδομένα. Αντίθετα, έχει εγείρει νέα ερωτήματα. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένα data που αναμενόταν να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια του αδιεξόδου ενδέχεται να μην κυκλοφορήσουν ποτέ.

Η απαισιοδοξία για την επερχόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια προκαλεί επίσης πίεση στην αγορά. Οι traders τώρα προεξοφλούν μια πιθανότητα σχεδόν 52% ότι η FOMC θα μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, η οποία είναι χαμηλότερη από την πιθανότητα 62,9% που έδιναν πριν μία εβδομάδα και την πιθανότητα 95,5% προ μηνός.

Οι επενδυτές βασίζονται σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο για την αναζωογόνηση της οικονομίας, καθώς και στην ανάληψη ρίσκων και κινδύνων στη Wall Street με στροφή στα ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, ορισμένα μέλη της Fed ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ ασταθής για να δικαιολογήσει μια ακόμη περικοπή στο κόστος δανεισμού το 2025.