Κίνα: Παραπαίει η οικονομία μετά από πρωτοφανή πτώση στις επενδύσεις

Περισσότερο από το αναμενόμενο επιβραδύνθηκε η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας στις αρχές του τέταρτου τριμήνου, με μια άνευ προηγουμένου πτώση στις επενδύσεις και μια βραδύτερη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής να επιβαρύνουν την υποτονική κατανάλωση.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 1,7% τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ένα ρεκόρ πτώσης για την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν έως και 12% τον Οκτώβριο, επεκτείνοντας το πτωτικό σερί τους για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,9% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, η μικρότερη αύξηση από την αρχή του τρέχοντος έτους. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg ήταν για αύξηση 5,5%.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο εισήλθε στο τελευταίο τρίμηνο σε μια τροχιά εξασθένισης, αφού η επέκταση μετριάστηκε τους προηγούμενους έξι μήνες. Η Κίνα είναι πιο ευάλωτη μετά από μια απροσδόκητη συρρίκνωση των εξαγωγών που, εάν διατηρηθεί, θα την αφήσει πιο εκτεθειμένη σε μια επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης.

«Η δυναμική της ανάπτυξης έχει σαφώς εξασθενήσει τον Οκτώβριο», δήλωσε ο Ρέιμοντ Γιένγκ, επικεφαλής οικονομολόγος για την Greater China στην Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Οι κυβερνητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και του υπερβολικού ανταγωνισμού έχουν «επηρεάσει τον επενδυτικό αγωγό», πρόσθεσε.

Μετά τα απογοητευτικά στοιχεία, ο δείκτης CSI 300 υποχωρεί 1%, μετά από άνοδο 1,2% την Πέμπτη, ενώ ο Hang Seng διολισθαίνει 1,7%.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για υποδομές αυξήθηκαν ελάχιστα και η αύξηση των δαπανών για μεταποίηση επιβραδύνθηκε, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν περαιτέρω.

Οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 2,9%, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8%, ωστόσο επιβράδυναν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, στο μεγαλύτερο σερί από το 2021.

Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές μειώθηκε ελαφρώς στο 5,1%.

«Η οικονομία αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις δεδομένων των πολλαπλών ασταθών και αβέβαιων παραγόντων στο εξωτερικό περιβάλλον και της μάλλον μεγάλης πίεσης στην οικονομική αναδιάρθρωση εντός της χώρας», ανέφερε η NBS σε δήλωση που συνοδεύει την δημοσίευση στοιχείων.

«Τα στοιχεία του Οκτωβρίου για την Κίνα έδειξαν εξασθένηση της δυναμικής στο τέταρτο τρίμηνο — αλλά όχι αρκετή για να προκαλέσει νέα μέτρα τόνωσης προς το παρόν. Από τη μία πλευρά, οι στρεβλώσεις των διακοπών πιθανότατα υπερέβαλαν την επιβράδυνση. Η απότομη υποχώρηση της παραγωγής και των εξαγωγών πιθανότατα αντανακλούσε την αποπληρωμή, αφού τα εργοστάσια μετέφεραν τις παραγγελίες νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο πριν από τις διακοπές. Η μέση αύξηση της παραγωγής τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ήταν ακόμα ταχύτερη από ό,τι τον Αύγουστο» αναφέρουν οι Έρικ Ζου, Τσανγκ Σου και Ντέιβιντ Κου του Bloomberg Economics.