Διευρύνονται τα κέρδη στο ΧΑ - Πάνω από τις 2.080 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Νέα άνοδος στη Λεωφόρο Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται από τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις. Η Metlen στην «κορυφή» των κερδών στον FTSE Large Cap, κέρδη άνω του 1,5% για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 14:42

Νέα άνοδος στη Λεωφόρο Αθηνών την Πέμπτη, με την αγορά να προέρχεται από τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις και τον Γενικό Δείκτη να «πιάνει» τις 2.080 μονάδες.

Η λήξη του shutdown στις ΗΠΑ και το ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones στη Wall Street, τα μικτά πρόσημα των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών και οι ανακοινώσεις εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων συνθέτουν το σκηνικό για τους επενδυτές του ΧΑ.

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των ΟΤΕ και Austriacard, ενώ μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ανακοινώνει μεγέθη η Helleniq Energy. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο έχει η δρομολόγηση οριστικής λύσης, με βαθύτερο «κούρεμα», στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Ωστόσο, το γενικότερο κλίμα στο ταμπλό επηρεάζεται και από τις πληροφορίες που θέλουν τη Euronext να έχει ήδη εξασφαλισει το ελάχιστο όριο της αναθεωρημένης δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ. Ασφαλώς, τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Νομεβρίου, αλλά όλα δείχνουν ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα...

Με rotation εντός του FTSE Large Cap, η μετοχή της Metlen ξεχωρίζει ανοδικά, προσελκύοντας έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον και καταγράφοντας κέρδη έως και άνω του 3%. Στο top-5 βρίσκονται επίσης οι μετοχές των Eurobank, ΔΑΑ, ElvalHalcor και Optima.

Στη σύνθεση του FTSE Mid Cap ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ με άλμα 4,58% βρίσκεται στα 3,08 ευρώ, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Λίγο μετά τις 14:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.080,74 μονάδες με άνοδο 1,32%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Κέρδη 1,82% για τον τραπεζικό δείκτη στις 2.335,28 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό 78 μετοχές διαπραγματεύονται με θετικό πρόσημο, έναντι 43 που υποχωρούν και 29 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 126,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €10,64 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Metlen βρίσκεται στα 44,10 ευρώ με άνοδο 3,62%, και ακολουθούν οι μετοχές των Eurobank και ΔΑΑ με κέρδη 2,59% και 2,31% αντίστοιχα. Στο +1,46% και τα 3,47 ευρώ ακολουθεί η ElvalHlacor, ενώ πάνω από 1% ενισχύονται και οι τίτλοι των Helleniq Energy (+1,25%), Optima (+1,15%) και Τρ. Πειραιώς (+1,04%).

Μικρότερα κέρδη καταγράφουν, μεταξύ άλλων, οι Aegean (+0,86%), ΔΕΗ (+0,79%), Alpha Bank (+0,75), Coca-Cola HBC (+0,62%), Τιτάν (+0,24%) και ΕΤΕ (+0,23%).

Στον αντίποδα βρίσκεται ο ΟΤΕ με απώλειες 1,24% στα 16,70 ευρώ, περί του 0,95% υποχωρούν actor και ΟΠΑΠ, ενώ σε οριακά αρνητικό έδαφος κινούνται οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,33%), ΕΥΔΑΠ (-0,29%), Jumbo (-0,21%) και Σαράντης (-0,16%).