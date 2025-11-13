Ερευνά τη Red Bull η ΕΕ - Τι βρέθηκε στο μικροσκόπιο

Η έρευνα της ΕΕ έρχεται μετά από αιφνιδιαστικές «επιδρομές» που πραγματοποίησε στην εταιρεία το 2023 και μετά από καταγγελίες για τακτικές αντίθετες στους κανονισμούς για τον ανταγωνισμό από την Monster Energy.

Έρευνα σε βάρος της Red Bull ξεκινά η ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να περιορίζει τον ανταγωνισμό - ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ποτά της απέναντι στη Monster.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδείξεις ότι η Red Bull, γνωστή για το ενεργειακό ποτό των 250 ml, ενδέχεται να έχει αναπτύξει μια πανευρωπαϊκή στρατηγική για τον περιορισμό του ανταγωνισμού από ενεργειακά ποτά μεγαλύτερα των 250 ml που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα.

«Θέλουμε να δούμε αν αυτές οι πρακτικές μπορεί να διατηρούν τις τιμές υψηλές και να περιορίζουν την επιλογή ενεργειακών ποτών για τους καταναλωτές», τόνισε η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέρα, σε ανακοίνωσή της.