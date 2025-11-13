Συνάντηση Δένδια με ΥΠΑΜ Λιβάνου: Περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας στο επίκεντρο

Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον Λιβανέζο ομόλογό του Michel Menassa.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Oι συζητήσεις των δύο υπουργών εστιάστηκαν σε περιφερειακά θέματα ασφαλείας, καθώς και στη συνδρομή της Ελλάδας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΝ υποναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής.

Από την πλευρά του Λιβάνου, συμμετείχαν ο επιθεωρητής Στρατού υποστράτηγος Φέντι Μαχούλ, o διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου ταξίαρχος Γκιργκίς Αλ Γκάζι, ο πρέσβης του Λιβάνου στην Αθήνα Κενζ Ελ Χατζάλ και ο υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου για θέματα Προσωπικού ταξίαρχος Ομάρ Μιτζάλετ.

Στις κοινές δηλώσεις, ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η παρουσία του Λιβανέζου ομολόγου του «αποτελεί απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεών μας, έπειτα από δυο δικές μου επισκέψεις στη Βηρυτό και, βεβαίως, την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Μητσοτάκη, στον Λίβανο».

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από ζητήματα ασφάλειας τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας» επισήμανε. «Εμείς, από την πλευρά μας, θεωρούμε κομβικής σημασίας την επιτυχία της προσπάθειας του Προέδρου Αούν ώστε ο Λίβανος να μετατραπεί σε μια χώρα γεμάτη ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία» πρόσθεσε.

«Μεγάλο τμήμα των προσπαθειών του Προέδρου Αούν και των δικών σας προσπαθειών είναι η ενίσχυση των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και ο αφοπλισμός ομάδων που αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας για τον Λίβανο» συμπλήρωσε.

«Η Ελλάδα», ξεκαθάρισε, «στέκεται αλληλέγγυα στην προσπάθειά σας για να δημιουργήσετε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας στη χώρα. Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει να χαρίσουμε στον Λίβανο μια σειρά από τεθωρακισμένα οχήματα, όπως επίσης και οχήματα μεταφοράς». «Και αποφασίσαμε σήμερα», συνέχισε, «στη συνάντησή μας, μαζί να διευκολύνουμε τη μεταφορά αυτών των οχημάτων στον Λίβανο. Είναι έτοιμα ήδη, ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό τις αμέσως προσεχείς μέρες».

«Επίσης», τόνισε ο κ, Δένδιας, «συζητήσαμε τη συνέχιση του προγράμματος συνεργασίας με τις ελληνικές Στρατιωτικές Ακαδημίες. Είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε αξιωματικούς των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων που εσείς επιθυμείτε».

«Εμείς», ανέλυσα, «έχουμε πρωτοστατήσει ως Ελλάδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην ανανέωση της εντολής της UNIFIL, και συμμετέχουμε με μια φρεγάτα ως γνωστόν στην UNIFIL. Είμαστε έτοιμοι δε, αν ο Λίβανος το θελήσει, να συνεχίσουμε την παρουσία μας στη θαλάσσια αυτή περιοχή».

Χαιρέτισε επίσης την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ του Λιβάνου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα είναι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. «Εμείς έχουμε καταδικάσει κάθε πράξη βίας που στρέφεται κατά της θρησκευτικής ελευθερίας στη Μέση Ανατολή και έχουμε εκδηλώσει την υποστήριξή μας στις χριστιανικές κοινότητες, όπως και έχουμε δηλώσει την άποψή μας για την προστασία όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή» ανέφερε.

«Οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μειονοτική ομάδα, είναι αυτόχθονες πληθυσμοί, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής συνέχειας και του κοινωνικού ιστού τόσο στον Λίβανο όσο και στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε σταθερά τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο μέλλον γι' αυτό» ξεκαθάρισε.

«Έχουμε πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον Λίβανο για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπαλαμάντ, από το διάστημα που ήμουν υπουργός Εξωτερικών αλλά είχα και τώρα ως υπουργός Εθνικής Άμυνας την ευκαιρία να το επισκεφτώ και να γίνω δεκτός από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας» υπενθύμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

