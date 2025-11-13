ΡΑΣ: Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ για παραβάσεις εκπαίδευσης

Πρόστιμο που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ επιβάλλει στον ΟΣΕ η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σχεδόν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη για σοβαρές παραβάσεις στην εκπαίδευση σταθμαρχών

Πρόστιμο που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ επιβάλλει στον ΟΣΕ η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σχεδόν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη για σοβαρές παραβάσεις στην εκπαίδευση σταθμαρχών. Η απόφαση προέκυψε έπειτα από ελέγχους που ακολούθησαν την τραγωδία και αποκάλυψαν ότι 75 σταθμάρχες, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί μαζί με τον σταθμάρχη της Λάρισας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, δεν είχαν λάβει πλήρη και τεκμηριωμένη κατάρτιση.

Ειδικότερα, η ΡΑΣ επέβαλε στον ΟΣΕ πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ (100.000,00 ευρώ Χ 10 ημέρες) για τις 10 περιγραφόμενες παραβάσεις (από τις22.3.2023 έ ως και τις 31.3.2023 ) της υποχρέωσης που του είχε επιβληθεί με την με αριθμό 24/16.3.2023 απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής , περί μη απασχόλησης των σταθμαρχών που μετείχαν στην «Βασική Εκπαίδευση Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας (Σταθμάρχες)» με κωδ. 22075 και 22076.

Παράλληλα, επεβλήθησαν από 2 πρόστιμα των 20.000 ευρώ για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 61 §3 περίπτωση (στ) (Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας) και 65 §§2 και 6 (Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης) του Δεύτερου Μέρους (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 138 )) του Ν. 4632/2019, σε συνδυασμό και με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2019/773.

Παρά την προηγούμενη εντολή της Αρχής, που απαγόρευε την ανάληψη καθηκόντων έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, οι υπάλληλοι αυτοί εργάστηκαν κανονικά σε έξι σταθμούς, μεταξύ 22 και 31 Μαρτίου 2023. Η ΡΑΣ εντόπισε ελλείψεις τόσο στον θεωρητικό όσο και στον πρακτικό κύκλο εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι δεν τεκμηριώνεται η ολοκλήρωση μαθημάτων διάρκειας 177 ωρών. Στην απόφαση αναφέρεται ότι «ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης πιθανολογείται ότι υπήρξε ελλιπής και ανεπαρκής».