Μ. Ανατολή: Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν τέμενος στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν ένα τέμενος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα οι ακραίοι έποικοι έγραψαν νωρίς το πρωί ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους του τεμένους, που βρίσκεται σε ένα χωριό στα βορειοδυτικά της περιοχής.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα γκράφιτι περιελάμβαναν προσβολές στα εβραϊκά, κατά του προφήτη Μωάμεθ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς, αλλά βίντεο που κυκλοφόρησαν σε παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ζημιές στον χώρο λατρείας.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.001 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται συχνά ότι δεν λαμβάνει αρκετά αυστηρά μέτρα κατά της βίας των εποίκων.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ θα παραδώσουν ακόμα μία σορό Ισραηλινού ομήρου

Οι ένοπλες πτέρυγες των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Εάν ολοκληρωθεί η μεταφορά, τότε στη Γάζα θα συνεχίσουν να κρατούνται οι σοροί τριών ομήρων.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς και που επίσης απήγαγε ομήρους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η σορός ανακτήθηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ομήρους που βρίσκονται εν ζωή και κρατούνταν στη Γάζα με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατουμένους του πολέμου που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων με αντάλλαγμα τα λείψανα 360 μαχητών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ