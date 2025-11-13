Wall Street: Ισχυρή πτώση μετά το ρεκόρ του Dow - «Βουτιά» 9% για Disney

Ο τερματισμός του shutdown δεν έδωσε ώθηση στους δείκτες.

Με απώλειες κινούνται οι δείκτες στη Wall Street παρά την υπογραφή του νομοσχεδίου που βάζει τέλος στο shutdown των ΗΠΑ και μία ημέρα αφότου ο Dow Jones έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 48.000 μονάδες.

Σημειώνεται ότι επρόκειτο για την πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση που έζησαν ποτέ οι ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών. «Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του νόμου. «Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικείς μια χώρα» τόνισε.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,97% στις 48.885 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 1,04% στις 6.779 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 1,66% στις 23.016 μονάδες.

Παρά την ισχυρή αρχή του Nasdaq στην εβδομάδα, έχουν επιστρέψει οι πιέσεις καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις τεχνολογικές μετοχές, ειδικά εκείνες που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω των ανησυχιών για τις υψηλές τους αποτιμήσεις. Ο δείκτης βρίσκεται καθ' οδόν για τρίτη ημέρα απωλειών, με «βαρίδι» τις Nvidia, Broadcom και Alphabet.

Η μετοχή της Disney κάνει «βουτιά» πάνω από 9% έπειτα από τα ανάμεικτα μηνύματα που έδωσαν τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους της εταιρείας, καθώς το streaming και την συνδρομητική τηλεόραση να ακολούθησαν αντίθετες κατευθύνσεις.

Τα έσοδα ήταν 22,46 δισ. δολ., περίπου συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και χαμηλότερα της εκτίμησης που ανέμενε 22,83 δισ. δολ. Η πτώση των εσόδων κατά 6% στον τομέα ψυχαγωγίας της εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες streaming, τηλεόρασης και κινηματογράφου, συνέβαλε στην υποχώρηση των κερδών.