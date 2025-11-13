Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αισιόδοξοι οι Δημοκρατικοί για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί έχουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κονγκρέσου

Τονωμένοι από τις νίκες της 4ης Νοεμβρίου στις εκλογές για την ανάδειξη κυβερνητών στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, για την ανάδειξη του δημάρχου της Νέας Υόρκης και στην ψηφοφορία για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται περισσότερο ενθουσιώδεις από τους Ρεπουμπλικανούς για τη συμμετοχή τους στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους για την ανανέωση της σύνθεσης του Κονγκρέσου, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, στην οποία οι θετικές γνώμες για τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν σταθερές στο 40%.

Η εξαήμερη έρευνα που ολοκληρώθηκε χθες πριν από την ψηφοφορία για την άρση της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους δείχνει ότι το 44% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που θεωρούν εαυτούς Δημοκρατικούς δήλωσαν «πολύ ενθουσιώδεις» σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026 έναντι του 26% των Ρεπουμπλικανών. Το 79% των Δημοκρατικών δηλώνουν ότι θα το μετανιώσουν αν δεν συμμετάσχουν στην ψηφοφορία έναντι του 68% των Ρεπουμπλικανών.

Και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων ανανεώνονται στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, μαζί με 35 έδρες της 100μελούς Γερουσίας. Σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί έχουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κονγκρέσου. Στην ερώτηση τι θα ψήφιζαν αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το 41% απάντησαν έναν Δημοκρατικό υποψήφιο και το 40% έναν Ρεπουμπλικανό, εντός του περιθωρίου λάθους των τριών εκατοστιαίων μονάδων.

Το κόστος διαβίωσης

Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που θα καθορίσει την ψήφο στις ενδιάμεσες εκλογές είναι το κόστος διαβίωσης. Το 38% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσαν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν καλύτερο σχέδιο διαχείρισής του, ενώ το 36% δήλωσαν ότι οι Ρεπουμπλικανοί πλεονεκτούν.

Οι ψηφοφόροι προτίμησαν τους Ρεπουμπλικανούς (46%) έναντι των Δημοκρατικών (34%) στην ερώτηση ποιο κόμμα είναι καλύτερο στο θέμα της μετανάστευσης, αλλά μόνο το 14% θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο θέμα για τις επόμενες εκλογές.

Ως μέτρο σύγκρισης, το 26% δήλωσε ότι το σημαντικότερο θέμα είναι οι δημοκρατικοί κανόνες και αξίες και ως προς το ζήτημα αυτό οι ψηφοφόροι προτίμησαν τους Δημοκρατικούς (43%) έναντι των Ρεπουμπλικανών (34%).

Οι θετικές γνώμες για τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο. Η δημοφιλία του παραμένει σχετικά σταθερή με απόκλιση μίας ή δύο εκατοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις Reuters/Ipsos από τα μέσα Μαΐου. Το ποσοστών εκείνων που αποδοκιμάζουν τις επιδόσεις του αυξήθηκε από 52% τον Μάιο στο 58% στην τελευταία δημοσκόπηση.

Αν και ο Τραμπ έπεισε πέρυσι του ψηφοφόρους ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθωρισμού που τιμώρησε τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, στη δημοσκόπηση οι αμερικανοί ψηφοφόροι του δίνουν χαμηλό βαθμό στη διαχείριση του υψηλού κόστους διαβίωσης των αμερικανικών νοικοκυριών και το 62% αποδοκιμάζει την πολιτική του.

Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι η αυτοπεποίθηση στις τάξεις των Δημοκρατικών έχει αυξηθεί σε σχέση με λίγους μήνες πριν. Το 39% των δημοκρατικών ψηφοφόρων δηλώνει ότι συμφωνεί με την πρόταση «το κόμμα έχει χάσει τον δρόμο του» έναντι 49% τον Αύγουστο. Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, το 22% δηλώνει ότι το κόμμα έχασε τον δρόμο του έναντι 19% τον Αύγουστο.

Η θετική γνώμη των Δημοκρατικών (67%) για τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ανέρχεται στο 67% και για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ στο 65%.

