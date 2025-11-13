Κεφαλογιάννης για νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής: Η Πολιτική Προστασία αποκτά τα δικά της «μάτια» στον ουρανό

«Η σημερινή ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία για την Πολιτική Προστασία. Ο κύριος επιχειρησιακός της βραχίονας, το Πυροσβεστικό Σώμα, αποκτά για πρώτη φορά τα δικά του αεροσκάφη», τόνισε.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, η τελετή παραλαβής των νέων αεροσκαφών επιτήρησης και αναγνώρισης τύπου ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Η παραλαβή σηματοδοτεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα ενίσχυσης του επιχειρησιακού δυναμικού και αυτοδυναμίας της Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία για την Πολιτική Προστασία. Ο κύριος επιχειρησιακός της βραχίονας, το Πυροσβεστικό Σώμα, αποκτά για πρώτη φορά τα δικά του αεροσκάφη. Όχι μισθωμένα, όχι προσωρινά, αλλά ιδιόκτητα μέσα, που εντάσσονται μόνιμα και οργανικά στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό».

Ο Υπουργός τόνισε πως πρόκειται για «ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα επιχειρησιακής αυτοδυναμίας του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Πατρίδας μας», επισημαίνοντας ότι τα νέα μέσα επιτρέπουν στον μηχανισμό «να επιτηρεί, να αξιολογεί και να παρεμβαίνει χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς περιορισμούς».

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, η αναβάθμιση αυτή συνοδεύεται από σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, «καθώς τα αεροσκάφη αυτά καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, απαιτούν μικρότερο προσωπικό υποστήριξης, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και παρέχουν πολλαπλάσιες ώρες πτήσης στον ίδιο οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να πετάει πιο συχνά, να επιτηρεί μεγαλύτερες εκτάσεις, να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε κάθε συμβάν, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της».

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε κατά την τελετή παραλαβής των τριών νέων αεροσκαφών: «Στο Υπερταμείο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Πολιτεία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία στην ιστορία του ελληνικού κράτους για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουμε ήδη δημοπρατήσει το 100% των έργων που μας έχουν ανατεθεί. Μέχρι σήμερα, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100 συμβάσεις, ύψους άνω των 1 δισ. ευρώ, με πάνω από 50 διαφορετικούς αναδόχους. Το «ΑΙΓΙΣ» αποτελεί ορόσημο και για έναν ακόμα λόγο: είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας απευθύνεται στη διεθνή αγορά με ανοιχτές διαδικασίες για τη μαζική προμήθεια εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Με ταχύτητά, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας σύνθετα έργα διεθνών προδιαγραφών και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε με την ίδια προσήλωση».

Τα αεροσκάφη ISR, αυστριακής κατασκευής της Diamond Aircraft, είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης. Παρέχουν αυτονομία πτήσης άνω των 7 ωρών, εμβέλεια 1.200 ναυτικών μιλίων και επιχειρησιακή οροφή 20.000 ποδιών, καθιστώντας τα ικανά να επιτηρούν εκτεταμένες περιοχές με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Χαρακτηρίζονται ως πολλαπλασιαστής ισχύος, καθώς θα αξιοποιούνται για επιτήρηση δασών, πρόληψη πυρκαγιών, παρακολούθηση πλημμυρικών ή σεισμικών φαινομένων, έρευνα και διάσωση, αλλά και για εκτίμηση ζημιών και συντονισμό επιχειρήσεων σε φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, θα μπορούν να συμβάλλουν στην επιτήρηση των συνόρων ή να υποστηρίζουν αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα των εθνικών μηχανισμών ασφάλειας και προστασίας.

Τα νέα, υπερσύγχρονα αεροσκάφη διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες ώστε να παρακολουθούν την περιοχή επιχειρήσεων και να συγκεντρώνουν δεδομένα. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με μεγάλη πτητική εμβέλεια, που μπορεί να υπερβεί τα 1.500 χιλιόμετρα, και εξαιρετική εργονομία, που επιτρέπει πτήση επί επτά και πλέον ώρες με μικρή κατανάλωση καυσίμου, δίνοντας στα Diamond 62 MPP τη δυνατότητα να δρουν ως επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πεδίο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ο Βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα Gerda Vogl, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, εκπρόσωποι του Υπερταμείου, του Ταμείου Ανάκαμψης, και της κατασκευάστριας εταιρείας Diamond Aircraft και της αναδόχου εταιρείας Atese S.A., ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και στελέχη των φορέων υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.