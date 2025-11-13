Σδούκου: Επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες

Στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας σήμερα στη Naftemporiki TV, λέγοντας ότι «με βάση τα στοιχεία και τα νούμερα -που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν- η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης το επιστρέφουμε στους πολίτες».

«Ανάπτυξη, δουλειές, καλύτερα εισοδήματα»

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «από το 2019 ως σήμερα η ανεργία έχει πέσει από το 18% στο 8%» πρόσθεσε δε πως «πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν αυτά τα χρόνια. Αυτό σημαίνει πραγματικές ευκαιρίες για τους πολίτες, για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα».

Τόνισε, ότι «ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 30% και είναι πλέον ο 11ος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο μέσος μισθός στην χώρα μας έχει ανέβει κατά 28,3%, με τις καθαρές κατά κεφαλήν αμοιβές να αναμένεται να έχουν αυξηθεί πάνω από 30% το 2026 σε σχέση με το 2019».

Παράλληλα η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, σημείωσε ότι «τα καθαρά εισοδήματα των πολιτών έχουν ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης» κάτι που «είναι χρήματα που μένουν στην τσέπη των πολιτών».

Κάνοντας αναφορά στη συνολική εικόνα της οικονομίας, η κ. Σδούκου επεσήμανε ότι «οι ιδιωτικές καταθέσεις που το 2019 ήταν 140 δισ. ευρώ σήμερα έχουν φτάσει τα 210 δισ., και αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη για το ότι η οικονομία αναπνέει ξανά».

Υπογράμμισε ακόμη πως «οι άνθρωποι που έφυγαν μέσα στην κρίση επιστρέφουν, η αναστροφή του brain drain αγγίζει πλέον το 64%, με πολλούς νέους να επιστρέφουν στη χώρα επειδή έχουν πια λόγο και κίνητρο να γυρίσουν».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «στόχος μας είναι να παραχθεί νέος πλούτος και να μεγαλώσει η πίτα της οικονομίας, έτσι ώστε το όφελος να διαχέεται στους Έλληνες πολίτες. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι πολίτες θα βλέπουν ακόμη περισσότερα χρήματα να μένουν στον μισθό τους, να μένουν στην τσέπη τους λόγω των μειώσεων φόρων που ο πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στην ΔΕΘ και έχουν ήδη ψηφιστεί».

«Απτές πολιτικές, όχι θεωρίες»

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «όλες αυτές οι αλλαγές δεν είναι θεωρίες, είναι απτές πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας».

Υπογράμμισε πως «δεν εφησυχάζουμε και δεν λέμε ότι λύσαμε τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να ακούω από την αντιπολίτευση ότι «δεν γίνεται τίποτα», όταν όλα τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Ενώ είχαμε ύφεση το 2019, σήμερα έχουμε ανάπτυξη, ενώ η ανεργία ήταν πάνω από18%, σήμερα είναι κάτω από 8%. Ενώ οι μισθοί ήταν κολλημένοι τότε, σήμερα αυξάνονται».

«Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει στην πράξη τη σωστή πορεία της κυβέρνησης»

Αναφερόμενη στο ΠΑΣΟΚ, η εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Χαίρομαι όταν ακούω το ΠΑΣΟΚ να μιλά για ρεαλισμό. Στα όσα εξαγγείλαμε στη ΔΕΘ άσκησαν κριτική, αλλά στη Βουλή υπερψήφισαν τα περισσότερα μέτρα. Αυτό δείχνει ότι -ευτυχώς- την ώρα της ψήφου στην Βουλή, συμφωνούν με την πορεία της κυβέρνησης».

Για τη στάση της αντιπολίτευσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε: «Έλεγαν για απομόνωση της χώρας, αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών -ιδίως οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες- δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Η Ελλάδα είναι παρούσα, ισχυρή και κρίσιμη στον γεωπολιτικό χάρτη».

«Ο κόσμος ζητά λύσεις, όχι ταμπέλες»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για νέα κόμματα, η κ. Σδούκου δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της «είναι παρόντα σε όλη την Ελλάδα, συνομιλούν καθημερινά με τους πολίτες και γνωρίζουμε τι πραγματικά τους απασχολεί», ενώ τόνισε πως «ο κόσμος θέλει πρακτικές λύσεις. Μειώνονται οι λογαριασμοί του ρεύματος; Προχωρούν τα ολοήμερα σχολεία; Αυτά είναι τα πραγματικά κριτήρια».

Αναφορικά με σχόλια περί αλλοίωσης της ταυτότητας της ΝΔ, είπε: «Ενοχλεί, άραγε, ο κ. Χρυσοχοΐδης επειδή εφαρμόζει πολιτικές νομιμότητας και ασφάλειας; Μήπως ενοχλεί η κ. Μενδώνη επειδή υπερασπίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά; Tι μετράει τελικά η προέλευση ή η αποτελεσματικότητα;».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου, υπογράμμισε: «Η Νέα Δημοκρατία δεν παρεκκλίνει από τις αρχές της. Αποτελεσματικό κράτος, χαμηλότεροι φόροι, καλύτερες δουλειές, περισσότερες επενδύσεις. Αυτά διαχρονικά πρεσβεύουμε, αυτά υποσχεθήκαμε και αυτά υλοποιούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ