Shein - Temu: Η ΕΕ σχεδιάζει φόρο σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις, θετική η Ελλάδα

Τα μεταβατικά αυτά μέτρα θα τεθούν προς έγκριση στο προσεχές συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα κατά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει οριστεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση 2 ευρώ ανά πακέτο.

Η Ελλάδα, πάντως, είναι θετική στο μέτρο, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη να χαρακτηρίζει στο Ecofin την πολιτική αυτή εξαιρετικά σημαντική για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σημείωσε.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίαζε να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα μέσα του 2028 στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, ενός μεγάλου προγράμματος εναρμόνισης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών μελών.

Όμως, «αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», δηλώνει σε σημείωμά του προς τους 27 ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς.

Στην πραγματικότητα, πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν την αντιμετώπιση χωρίς καθυστερήσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού που συνιστά η απαλλαγή των μικρών πακέτων από την επιβολή δασμών.

Σήμερα, η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν για την ανάγκη θέσπισης μεταβατικού συστήματος για την φορολόγηση των μικρών πακέτων που θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, θα δεσμευθούν, δεδομένου του επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, για την εξεύρεση απλής και προσωρινής λύσης που θα επιτρέψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα μεταβατικά αυτά μέτρα θα τεθούν προς έγκριση στο προσεχές συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στις 12 Δεκεμβρίου.

