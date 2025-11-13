Στο υπουργείο Άμυνας υποδέχτηκε ο Ν. Δένδιας την Κ. Γκίλφοϊλ

«Ευχήθηκα», προσθέτει, «στην κυρία Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

