Γαλλία: Ο Μακρόν επέτρεψε σε ισραηλινές εταιρίες να συμμετάσχουν στην έκθεση Milipol

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέτρεψε «σε όλες τις ισραηλινές επιχειρήσεις που το επιθυμούν» να συμμετάσχουν στην έκθεση ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας Milipol Paris, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού, όπως δήλωσε σήμερα το Ελιζέ.

Η γαλλική προεδρία δήλωσε πως «στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, το δόγμα σχετικά με τη συμμετοχή ισραηλινών επιχειρήσεων σε εκθέσεις που ειδικεύονται στα πεδία της Άμυνας και της ασφάλειας παραμένει σε ισχύ».

Από το 2024, η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε ουσιαστικά την πρόσβαση σε πολλές εκθέσεις αμυντικού υλικού ορισμένων ισραηλινών εταιριών που είναι ενεργές στον πόλεμο στη Γάζα.

Όμως, «με δεδομένη την εξέλιξη της κατάστασης επί του πεδίου μετά την κατάπαυση του πυρός», ο αρχηγός του κράτους αποφάσισε να επιτρέψει «σε όλες τις ισραηλινές επιχειρήσεις που το επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση Milipol», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Το Ελιζέ εξήγησε πως «η απόφαση αυτή έχει σκοπό να συμβάλει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις ισραηλινές αρχές σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τις διμερείς μας σχέσεις».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ισραηλινός Τύπος έγραψε πως οκτώ ισραηλινές εταιρίες δεν θα είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην έκθεση Milipol.

Οι Ισραηλινοί αποκλείστηκαν από την έκθεση Eurosatory την άνοιξη του 2024 ενώ επιτράπηκε να συμμετάσχουν την τελευταία στιγμή με δικαστική απόφαση στην έκθεση Euronavale το φθινόπωρο.

Ακόμη και τον περασμένο Ιούνιο, με απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, είχε απαγορευθεί η πρόσβαση ισραηλινών βιομηχανιών «αμυντικών όπλων» στην έκθεση αεροναυπηγικής του Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, οδήγησε στον θάνατο 1.221 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, η πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τότε, τουλάχιστον 69.176 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την εκστρατεία που εξαπέλυσε σε αντίποινα ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ