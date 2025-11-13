Αεροδρόμιο Μακεδονία: «Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση τον Οκτώβριο

Κατέγραψε αύξηση επιβατικής κίνησης 9,7% ή 67.018 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σε ανοδική τροχιά συνέχισε και τον Οκτώβριο το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας αύξηση επιβατικής κίνησης 9,7% ή 67.018 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου «Μακεδονία» (www.skg-airport.gr), φέτος τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 755.920 ταξιδιώτες, από 688.902 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Με βάση τα αναρτημένα στοιχεία, τον Οκτώβριο φέτος, οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άλμα 13,1% (534.628 επιβάτες) σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ και οι πτήσεις εσωτερικού κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,4% (221.292 επιβάτες). Στις απογειώσεις, οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν τον Οκτώβριο φέτος κατά 10,1%, φτάνοντας τις 5.586, ενώ του εσωτερικού κατά 1,4% (1.908 πτήσεις).

Οι πέντε εθνικότητες που ξεχώρισαν τον Οκτώβριο αποκαλύπτουν ποιοι ταξιδιώτες είχαν τη Θεσσαλονίκη ψηλά στη λίστα τους και αυτοί είναι οι: Έλληνες (221.292 επιβάτες), Γερμανοί (179.168), Κύπριοι (47.883), Άγγλοι (41.582) και Ιταλοί (39.766).

Θετικό πρόσημο σε όλο το δεκάμηνο

Αυξημένη σε ποσοστό 7,9% καταγράφεται η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο 10μηνο φέτος και σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ανήλθε σε 6,87 εκατ. επιβάτες, από 6,37 εκατ. το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2024. Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν κατά 9,9% (4,75 εκατ.), ενώ εκείνοι των πτήσεων εσωτερικού σημείωσαν άνοδο 2,4% (2,11 εκατ.).

Η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport

Τον Οκτώβριο, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece διακίνησαν 3,5 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Από αυτούς, 714.000 ταξίδεψαν σε πτήσεις εσωτερικού (+2,2%) και 2,78 εκατ. σε διεθνείς πτήσεις (+5,3%).

Από το 2017, όταν η Fraport Greece ανέλαβε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, διακινήθηκαν μέσω αυτών περισσότεροι από 248 εκατ. επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ