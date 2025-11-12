Διατηρείται η αισιοδοξία στις ευρωαγορές - Άνοδος 2% για Bayer

Κυριαρχούν οι ελπίδες για τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ.

Διατηρείται το θετικό momentum που έχει διαμορφωθεί αυτή την εβδομάδα στις ευρωαγορές με ώθηση από τις ελπίδες για τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,52% στις 583,16 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,83% στις 5.774 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,95% στις 24.324 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,68% στις 8.211 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,22% στις 9.921 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,89% στις 44.833 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κινείται με +0,74% στις 16.520 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Bayer καταγράφει άνοδο πάνω από 2% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αφότου παρουσίασε καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα για το γ' τρίμηνο με ώθηση από τη ζήτηση για νέα φάρμακα και για σπόρους καλαμποκιού.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 1,51 δισ. ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,29 δισ. ευρώ. Από την άλλη, οι πωλήσεις της γερμανικής φαρμακευτικής για το αντίστοιχο διάστημα βρέθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Γερμανία, επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο στο 2,3%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο +2,8% τον Οκτώβριο του 2025.

Ασία

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι περισσότεροι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,43% στις 51.063,31 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 1,14% στις 3.359,33 μονάδες.

Επιπλέον, η μετοχή της Softbank έφτασε να υποχωρεί έως και 10% την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση πως η ιαπωνική εταιρεία πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σκαρφάλωσε 1,07% στις 4.150,39 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ανήλθε με +2,52% στις 906,51 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 0,81%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 0,13% στις 4.645,91 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,22% στις 8.799 μονάδες.