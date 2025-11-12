Γερμανία: Στο 2,3% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Οικονομία | Διεθνή

Επιβραδύνθηκε ελαφρώς ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Οκτώβριο στο 2,3%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός, ή οι τιμές καταναλωτή που έχουν εναρμονιστεί για να συγκρίνονται με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήλθε στο 2,4% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο +2,8% τον Οκτώβριο του 2025.

