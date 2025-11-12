SoftBank: «Βουτιά» 10% μετά την πώληση του μεριδίου της στη Nvidia

Οι μετοχές της ιαπωνικής εταιρείας έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα στο χρηματιστήριο του Τόκιο.

«Βουτιά» έως και 10% σημείωσε η μετοχή της Softbank την Τετάρτη στο χρηματιστήριο του Τόκιο, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση πως η ιαπωνική εταιρεία πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πιο συγκεκριμένα, «ξεφορτώθηκε» 32,1 εκατ. μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο ενώ «αποχαιρέτησε» μέρος του μεριδίου της στην T-Mobile για 9,17 δισ. δολάρια, γεγονός που τρόμαξε τους επενδυτές που ήταν ήδη νευρικοί σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.

Η πτώση σημειώθηκε παρά τα καλύτερα του αναμενομένου τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά από τη συμμετοχή της στην OpenAI. Στις ΗΠΑ, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 3%.

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη της SoftBank σκαρφάλωσαν σε νέο ιστορικό υψηλό στο β΄ τρίμηνο, ενώ οι ισχυρές επενδύσεις της στην κατασκευάστρια του ChatGPT, OpenAI, και στο PayPay, βοήθησε τον ιαπωνικό γίγαντα να καταγράψει κέρδος 19 δισ. δολαρίων στο Vision Fund του.

Τα κέρδη από την επένδυσή της στην OpenAI ανήλθαν συνολικά σε 2,157 τρισ. γεν (14 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο ενώ θα πραγματοποιήσει split μετοχών 4 προς 1 στο τέλος του 2026, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τους τίτλους της πιο προσιτούς στους επενδυτές και να επεκτείνει περαιτέρω τη βάση των μετόχων της.

Τα κέρδη ανήλθαν σε 2,502 τρισ. γιεν στο τρίμηνο, έναντι 206,89 δισ. γιεν που αναμενόταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,92 τρισ. γεν στο έναντι πρόβλεψης για 1,9 τρισ. γιεν.

Η πώληση εντάσσεται στη στρατηγική του ιδρυτή Μασαγιόσι Σον, ο οποίος ρευστοποιεί μερίδια προκειμένου να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις στον τομέα του AI - από chipmaking έως data centers. Η εταιρεία συμμετέχει ήδη στα σχέδια Stargate, σε συνεργασία με OpenAI και Oracle, ενώ έχει προαναγγείλει την ανάπτυξη νέου επεξεργαστή AI με την Arm Holdings.

Η SoftBank έχει πουλήσει ξανά στο παρελθόν το μερίδιό της στην Nvidia το 2019, για να την επαναγοράσει εν μέρει το 2020, λίγο πριν την ιστορική εκτόξευση της μετοχής μετά την εμφάνιση του ChatGPT. Από τότε η αξία της Nvidia έχει αυξηθεί κατά πάνω από 2 τρισ. δολάρια, ενώ η OpenAI έχει προσθέσει 14,6 δισ. δολάρια στην αποτίμησή της από τότε που εισήλθε η SoftBank στο μετοχικό της κεφάλαιο.