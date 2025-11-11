Wall Street: Νέος γύρος τεχνολογικής νευρικότητας λόγω «AI boom»

Μεικτά πρόσημα και νευρικές κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες στην Wall Street καθώς αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για την βιωσιμότητα του ράλι του ΑΙ.

Μεικτά πρόσημα και νευρικές κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες την Τρίτη στην Wall Street, αντιστρέφοντας το ισχυρό πρόσημο της χθεσινής συνεδρίασης στο ξεκίνημα της εβδομάδας που πήρε ώθηση από τις Big Tech και την αισιοδοξία ότι το shutdown οδεύει προς τη λήξη του, καθώς αναζωπυρώνονται εκ νέου οι ανησυχίες για την βιωσιμότητα του ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ανεβαίνει 0,22% στις 47.473 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 0,14% στις 6.822 μονάδες. Ο Νasdaq καταγράφει πτώση 0,39% στις 23.4327 μονάδες.

Η μετοχή της CoreWeave υποχωρεί πάνω από 11% μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τις προβλέψεις της εταιρείας. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένη ζημία στα κέρδη ανά μετοχή ύψους 22 σεντς για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, καλύτερα από την εκτίμηση της Wall Street για ζημία 40 σεντς, σύμφωνα με την FactSet, ενώ επίσης τα έσοδα ανήλθαν σε 1,36 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 1,29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η CoreWeave δήλωσε ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη «υπερβαίνει κατά πολύ» τη διαθέσιμη χωρητικότητα και η εταιρεία παραμένει σε ένα περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς και επίσης ένας συνεργάτης ανάπτυξης κέντρων δεδομένων είχε καθυστερήσει λόγω πιέσεων που καταγράφονται στις αλυσίδες εφοδιασμού.

O ιαπωνικός όμιλος SoftBank δήλωσε την Τρίτη ότι πούλησε ολόκληρο το μερίδιό του στον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις δικές της επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, ξεφορτώθηκε 32,1 εκατ. μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο ενώ «αποχαιρέτισε» μέρος του μεριδίου της στην T-Mobile για 9,17 δισ. δολάρια. Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσαν τα έσοδα της SoftBank από την Τεχνητή Νοημοσύνη στο β΄ τρίμηνο, ενώ οι ισχυρές επενδύσεις της στην κατασκευάστρια του ChatGPT, OpenAI, και στο PayPay, βοήθησε τον ιαπωνικό γίγαντα να καταγράψει κέρδος 19 δισ. δολαρίων στο Vision Fund του. Μετά την είδηση, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί πάνω από 2%, μετά τα ισχυρά χθεσινά κέρδη (+5,8%).

Η παραπάνω κίνηση έρχεται σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δέχεται πιέσεις εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την αποτίμηση των μετοχών.

Ενισχύοντας το απαισιόδοξο κλίμα την Τρίτη, μια νέα έκθεση της ADP αποκάλυψε ότι ο ιδιωτικός τομέας απώλεσε ανά εβδομάδα 11.250 θέσεις εργασίας τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, γεγονός που «υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας δυσκολεύτηκε να παράγει θέσεις εργασίας με συνέπεια κατά το δεύτερο μισό του μήνα», όπως αναφέρει η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με την άνοδο που είχε αναφέρει για τον Οκτώβριο η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο σε όλους τους τομείς τη Δευτέρα, με την ελπίδα ότι το ρεκόρ κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος του. Ο Nasdaq Composite είχε την καλύτερη ημέρα του από τις 27 Μαΐου, με κέρδος άνω του 2%. Ο S&P 500 κέρδισε 1,5% ενώ ο Dow σημείωσε άνοδο σχεδόν 400 μονάδων, ή σχεδόν 1%.

Κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί το μεγαλύτερο χρονικά shutdown στις ΗΠΑ, υιοθέτησε η αμερικανική Γερουσία χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας Δημοκρατικών, με το σχετικό έγγραφο να διαβιβάζεται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει μέσα στην εβδομάδα. Το νομοσχέδιο βάζει τέλος σε ένα αδιέξοδο εβδομάδων που έχει διαταράξει τα επιδόματα τροφίμων για πολλά εκατ. Αμερικανών, άφησε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους απλήρωτους και έχει μπλοκάρει την εναέρια κυκλοφορία. Το ν/σ εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών των Δημοκρατικών.

«Το τέλος του lockdown αφαιρεί έναν ακόμη κίνδυνο από το τραπέζι για τις αγορές και την οικονομία, ειδικά επειδή βρισκόμασταν σε μια περίοδο όπου το lockdown θα είχε διαρκή αντίκτυπο στην οικονομία, μέσω χαμένων μισθών και χαμηλότερης κατανάλωσης ως αποτέλεσμα, ακόμη και μιας μείωσης των ταξιδιών», δήλωσε ο Σόνου Βαργκέσε, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην Carson Group. «Το άνοιγμα της κυβέρνησης θα είναι επίσης χρήσιμο επειδή θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε ξανά μακροοικονομικά δεδομένα και έτσι η Fed δεν θα πάει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου χωρίς να έχει ιδέα» τόνισε.