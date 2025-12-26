Ειδήσεις | Ελλάδα

Χριστούγεννα στη μικρή οθόνη: Τα επεισόδια σειρών που έγιναν γιορτινή παράδοση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χριστούγεννα στη μικρή οθόνη: Τα επεισόδια σειρών που έγιναν γιορτινή παράδοση
Κάθε ένα από αυτά τα επεισόδια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και επιστρέφει κάθε χρόνο σαν χριστουγεννιάτικη παράδοση.

Τα χριστουγεννιάτικα επεισόδια των σειρών έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθικό χαρακτήρα: άλλοτε μας κάνουν να γελάμε, άλλοτε να συγκινούμαστε και συχνά να βλέπουμε τους αγαπημένους μας χαρακτήρες από μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη πλευρά. Από ελληνικές σειρές που μεγαλώσαμε μαζί τους (Στο Παρά Πέντε) μέχρι εμβληματικά sitcoms και σκοτεινά δράματα (Friends, Black Mirror), οι γιορτές στην τηλεόραση ενώνουν κόσμους που κανονικά δεν θα συναντιόνταν ποτέ. Κάθε ένα από αυτά τα επεισόδια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και επιστρέφει κάθε χρόνο σαν χριστουγεννιάτικη παράδοση.

Δείτε τη λίστα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Με περιθώριο ανόδου έως 23% μπαίνει το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο 2026

tags:
Χριστούγεννα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider