Τεχνολογικό ράλι στη Wall Street με το βλέμμα στον πιθανό τερματισμό του shutdown

Άλμα άνω του 2% για Nasdaq. Κέρδη για τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (+5,8%), Broadcom (+2,6%), Palantir (+8,8%), AMD (+4,5%), Tesla (+3,7%), Microsoft (+1,9%).

Κέρδη καταγράφηκαν στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ένιωσαν πιο αισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα έπειτα από την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τον τερματισμό του shutdown. Η συμφωνία αυτή θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει «κατεβάσει ρολά» εδώ και 40 ημέρες, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ έχει δημοσιονομική παράλυση στη χώρα με αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου.

Η Γερουσία ψήφισε με 60 «ναι» (8 από Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που διαφοροποιήθηκαν από την γραμμή του κόμματος) και 40 «όχι» για ένα διαδικαστικό μέτρο για την προώθηση μιας συμφωνίας την Κυριακή το βράδυ. Η Γερουσία διέκοψε τη συνεδρίαση μέχρι τη Δευτέρα και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί ψηφοφορία για την τελική απόφαση, καθώς πρέπει να εγκρίνει το deal πριν φτάσει στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή του.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 0,81% στις 47.368 μονάδες, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 1,54% στις 6.832 μονάδες. Ο Νasdaq κατέγραψε άνοδο 2,27% στις 23.527 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο που σημείωσαν ορισμένοι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (+5,8%), Broadcom (+2,6%), Palantir (+8,8%), AMD (+4,5%), Tesla (+3,7%), Microsoft (+1,9%).

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν σε μεικτό έδαφος. Ο Dow Jones κέρδισε 0,16%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,13%, ενώ ο Νasdaq κατέγραψε απώλειες 0,22%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν εξίσου περισσότερο από 1% και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε κατά περίπου 3%, σημειώνοντας τη χειρότερη εβδομάδα του από τις 4 Απριλίου, όταν είχε διολισθήσει κατά 10%.

Στο ταμπλό, η MP Materials, εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών, κατέγραψε άλμα 9,5% μετά την αναβάθμιση της Deutsche Bank από «διακράτηση» σε «αγορά». Η τράπεζα ανέδειξε την MP ως ευκαιρία αγοράς για επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε σπάνιες γαίες.

Οι μετοχές ορισμένων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν απώλειες καθώς πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα. Συγκεκριμένα, η American Airlines υποχώρησε 2,5%, ενώ η United Airlines έκλεισε στο -1,3%. H Delta Air Lines έχασε 0,5%.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή δημοσιεύτηκαν τα νεότερα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ, το οποίο είδαν να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια ελέω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που συνεχίζει να επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές και την «υγεία» των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, ο μηνιαίος Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος του πανεπιστημίου Μίσιγκαν κατέγραψε 50,3 μονάδες για τον Νοέμβριο, υποδεικνύοντας μείωση 6,2% σε μηνιαία βάση και περίπου 30% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν 53,0 μονάδες μετά τις 53,6 μονάδες του Οκτωβρίου. Το κλίμα ήταν τελευταία φορά τόσο χαμηλό τον Ιούνιο του 2022, καθώς ο πληθωρισμός κυμαινόταν γύρω από το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και 40 χρόνια.