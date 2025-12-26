Προς εβδομαδιαία κέρδη και Santa Claus rally «κοιτάζει» η Wall Street

Νέο ιστορικό υψηλό άγγιξε προς στιγμήν ο S&P 500 και, μαζί με τους άλλους δύο δείκτες, οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη.

Αυτή την ώρα, ο ευρύτερος δείκτης κινείται σταθεροποιητικά στις 6.926 μονάδες, ενώ ο Dow Jones χάνει 0,13% στις 48.667 μονάδες. Μικρές απώλειες και για τον Nasdaq, ο οποίος κινείται στις 23.573 μκονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, πάντως, και οι τρεις βασικοί δείκτες ενισχύονται πάνω από 1%, με τον S&P 500 να πετυχαίνει την τέταρτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε.

Η αγορά «αφομοιώνει» μια ιστορική συνεδρίαση, καθώς ο S&P 500 κατέγραψε νέα ρεκόρ, τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο, πριν τη χριστουγεννιάτικη αργία. Παρά τις ανησυχίες γύρω από πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, τους δασμούς και τον πληθωρισμό, οι αμερικανικές μετοχές δείχνουν αξιοσημείωτη αντοχή, σημειώνουν αναλυτές. Παράλληλα, η αγορά εισέρχεται σε μια παραδοσιακά ισχυρή εποχική περίοδο, με τους επενδυτές να προσβλέπουν στο λεγόμενο «Santa Claus rally», το οποίο ιστορικά έχει αποφέρει μέση άνοδο 1,3% στον S&P 500 από το 1950 και μετά, στις τελευταίες συνεδριάσεις του έτους και τις πρώτες του νέου.

Οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές την Πέμπτη λόγω των Χριστουγέννων.

«Το 2025 ολοκληρώνεται με περισσότερα θετικά παρά αρνητικά», σημειώνει ο Mark Newton, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής στη Fundstrat. «Παρά τις συζητήσεις για «φούσκα AI», φόβους για δασμούς και πιθανή μεταβλητότητα από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ή τον πληθωρισμό, οι μετοχές στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής αγνοούν αυτούς τους κινδύνους».