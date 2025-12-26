Yπογράμμισε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν ήδη δρομολογηθεί ή μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τοποθετήθηκε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα μπλόκα και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί τη μοναδική οδό για ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις. Σε παρέμβασή της στο Open υπογράμμισε πως δεν υφίστανται αντίπαλα στρατόπεδα, καθώς ο στόχος είναι κοινός, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την αντίληψη περί σύγκρουσης κυβέρνησης και αγροτών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα, υπάρχει ένα και ο στόχος είναι κοινός: η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων του αγροτικού κόσμου», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ένταση των τελευταίων ημερών πηγάζει από συσσωρευμένες δυσκολίες, καθυστερήσεις και πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα μπλόκα, έθεσε το βασικό ερώτημα επισημαίνοντας: «Υπάρχει άλλος τρόπος να αναδειχθούν και να λυθούν τα προβλήματα πέρα από τον διάλογο;». Τόνισε ότι η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες στο ίδιο τραπέζι, ώστε να εξεταστούν όλα τα ζητήματα αναλυτικά και ξεχωριστά, σημειώνοντας μάλιστα το παράδοξο φαινόμενο μιας κοινωνικής ομάδας που ζητά λύσεις χωρίς να συζητά.

Η κ. Σδούκου εξήγησε ότι πολλά αιτήματα είναι σύνθετα και τεχνικά, φέρνοντας ως παράδειγμα το αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία, το οποίο, όπως είπε, αφορά πολλαπλές παραμέτρους και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνθήματα, αλλά απαιτεί σοβαρή τεκμηριωμένη συζήτηση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λογική άρνησης διαλόγου με προϋπόθεση την πλήρη ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, επισημαίνοντας ότι ζητήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων ή η διατήρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προσκρούουν σε σαφή δημοσιονομικά και θεσμικά όρια.

Τέλος, υπογράμμισε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν ήδη δρομολογηθεί ή μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, ενώ μέσω του συνεχούς διαλόγου είναι δυνατόν να προκύψουν επιπλέον λύσεις στην πορεία.

Καθυστερήσεις, έλεγχοι και αποκατάσταση εμπιστοσύνη

Αναφερόμενη στις πληρωμές και στους ελέγχους, τόνισε ότι οι καθυστερήσεις δεν έγιναν αυθαίρετα αλλά στο πλαίσιο αναγκαίων διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιούργησαν καχυποψία και έλλειμμα εμπιστοσύνης.

«Ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται διαφάνεια και σοβαρότητα, ώστε να μη γυρίσουμε σε πρακτικές του παρελθόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ του αγροτικού κόσμου, όπως:

μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα

μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα,

μείωση φορολογίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς,

ένταξη αγροτών σε ειδικά ενεργειακά τιμολόγια.

Όπως σημείωσε, «μπορεί να μην ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα, αλλά δεν μπορεί να λέγεται ότι δεν έχουν γίνει πράγματα».

Πληρωμές και επόμενα βήματα

Υπενθύμισε ότι «εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν σημαντικές πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ, πάντα βάσει των ελέγχων και των δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου. Επομένως, 3,8 δισεκατομμύρια θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου για τη συνολική αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, ώστε να καταστεί πιο βιώσιμος και ανταγωνιστικός στο μέλλον.

«Ο διάλογος είναι προϋπόθεση λύσεων»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αρνείται τη συζήτηση ούτε τη συνάντηση σε θεσμικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση δεν επιδεικνύει αλαζονεία,«δεν είναι αλαζονεία να ζητά συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Αλαζονεία θα ήταν να λέει, δεν κουβεντιάζω».

«Θέλουμε να δώσουμε λύσεις και γι’ αυτό ζητάμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, με σοβαρότητα και ρεαλισμό», κατέληξε.

Πηγή: ert news